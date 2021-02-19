بتأمين 10 آلاف جنيه.. إزاي تحصل على سيارة مرسيدس ونيسان بأسعار مخفضة؟

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية،عن مزاد علني لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة وبضائع جمرك البيوع الجمركية وغمرة والملاحق الخارجية بمطار القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل، بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

10 آلاف جنيه تأمين دخول مزاد 3 مارس

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، على أن يكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويجب شراء كراسة الشروط قبل دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت الدخول، على أن تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه، ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا.

وعلى المتزايدين اتخاذ كل الإجراءات الوقائية عند حضور المزاد للوقاية من فيروس كورونا.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل السيارات والبضائع المتاحة في المزاد وفق الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للخدمات الحكومية، على النحو التالي:

سيارات جمرك مطار القاهرة

سيارات ملاكي وبيك اب ورأس جرار وذيل تريلا ماركات نيسان، لاندروفر، بورش، أودي، سامسونج، جيب شيروكي، فولفو، لاندروفر، مرسيدس، فولكس، bmw، داتسون، gmc، هامر، ليكزس، ميركورى، لينكولن، هوندا، كاديلاك، ماز، شيفورليه، تويوتا، هيونداي، دودج، بيجو، ميتسوبيشي.

بضائع جمرك البيوع الجمركية والملاحق الخارجية لمطار القاهرة وجمرك غمرة

أحذيه، ملابس، دخان وسجائر، شيشة الكترونية ولوازمها، لعب أطفال، باور بنك، تليفونات.

مزاد بيع سيارات 22 فبراير الحالي

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنظيم مزاد علني لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية، يوم الإثنين الموافق 22 فبراير الحالي، بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، لبيع سيارات فولكس، بيجو، جيب شيروكي، سوزوكي، مازدا، جاوا، تاتا، ستروين، روسي، نصر، مرسيدس، تويوتا، ياماها، داتسون، ميتسوبيشي، فورد، نيسان، جيب واجنير، ايسوزو، شيفورليه، فانتوم، مان، تام، بيدفورد، فاو، دايهاتسو، هيونداي، أوبل، فيات، دايو، ريجاتا، بولونيز، رمسيس، ريتمو.