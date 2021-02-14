تفاصيل جلسة مزاد 23 فبراير لسيارات «تنازلات ومصادرات» مصلحة الجمارك

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح الحكومية، عن مزايدة علنية لبيع سيارات (لوط)، مخزنة بجمارك (السويس، والأدبية، والسخنة، وبدر، والجاف)، الثلاثاء 23 فبراير الجاري.

ومن المقرر انعقاد جلسة المزايدة بقاعة النادي المصري القاهري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط؛ إذ من المقرر عرض السيارات وهي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، طبقا للآتي:

- جمرك العين السخنة وبدر، عدد 51 لوط بضائع عامة ومنها (قطع غيار سيارات)، وجمرك الأدبية، و2 لوط سيارات بعدد 2 سيارة نقل.

- جمارك السويس: مخازن السيارات بجمارك السويس عدد 14 لوطا، عنهم 17 سيارة، و مخزن المستودعات بعدد 47 لوطا عنهم 54 سيارة، ومخزن (ث) بعدد 14 لوطا عنهم 16 سيارة، بإجمالي 87 سيارة وموتوسيكل ماركات وطرازات وموديلات متنوعة، من بينها (مرسيدس - كاديلاك - ميتسوبيشي- فورد - هونداى - داتسون - رونج روفر - كيا - تويوتا - فيات - كرايسلر - رأس جرار - جي أم سي- شيفرولية - ورأس جرار).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كما يمكن معاينة البضائع والسيارات بجميع المخازن والساحات خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وحتى يوم عقد المزاد.

ومن شروط التقديم للمزاد، تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وكذلك البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)؛ وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط، وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك، أو في أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.