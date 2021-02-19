الأمين العام لـ الشيوخ يتفقد مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اطلع الأمين العام على معدل تنفيذ مبني مجلس الشيوخ، واستمع إلى شرح من ممثل الشركة المسئولة حول أعمال التنفيذ.

أبدى اﻷمين العام لمجلس الشيوخ إعجابه بما تم من أعمال في كامل مشروعات العاصمة الإدارية ومبنى مجلس الشيوخ، خاصة في تلك المدة القصيرة مع توفر الدقة والتخطيط السليم لهذا المشروع، مؤكدا أن الدولة المصرية عازمة على تنفيذ مشروعاتها على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن.

وفي ختام الزيارة وجه اﻷمين العام لمجلس الشيوخ الشكر لجميع الهيئات والشركات المشاركة في تلك المشروع.

رافق اﻷمين العام لمجلس الشيوخ خلال الزيارة المستشار عمرو يسري نائب اﻷمين العام، والمهندس علاء عبده رئيس قطاع الشؤون الهندسية بالمجلس.