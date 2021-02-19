محامي «مستريح قليوب» يحرر محضرا ضد المعتدين على منزل موكله

حرر محامي جواهرجي قليوب المعروف إعلاميا بـ«مستريح قليوب»، محضر ضد المعتدين علي عقار ملك موكله بمدينة قليوب، مكون من 5 طوابق، للتمكن من بيعه من أجل تسوية مسألة مديونية المتهم.

قال مصطفي عبد الحفيظ، محامي المتهم إنه حرر محضرا برقم 1429 لسنة 2021 جنح قسم قليوب، أكد فيه إن موكله وأسرته يحتفظون داخل إحدي وحدات العقار بجهاز ابنتيه من أجهزة كهربائية، ومفروشات وأدوات منزلية وهي جديدة لم تستعمل من قبل فضلا عن كامل المنقولات الأخرى الخاصة بمعيشة موكله في وحدته السكنية، وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بزوجة وابنتيه تقدر بحوالي مائة وخمسون جرام تقريبا من الذهب ومبلغ 250 ألف جنيه تركها المتهم بدولاب غرفة نومه لزوم تجارته.

وأوضح محامي المتهم أن موكله ليس نصابا ولديه النية للسداد ونسعي لإعادة أموال المواطنين دون أرباح ومعظهم يتعاملون معه من سنوات.

ولفت إلى تسديد بعض المديونيات الحقيقية لأصحابها حيث أقر أصحابها بذلك أمام النيابة العامة مشيرا إلى أنه يجري التفاوض مع الباقين لتسوية المديونية في أقرب وقت وذلك بعد التحقق من الدين الفعلي دون مبالغة لأن هناك من حاول الحصول علي منافع ومكاسب غير حقيقة علي حساب المتهم.

في المقابل كشف عدد من الضحايا أنهم يتعرضون لضغوط للحصول علي نصف ما دفعوه للتنازل عن القضية بعد استيلاء المتهم على 3 ملايين جنيه بحجة توظيفها مفابل أرباح شهرية ولكنه إستولي علي الأموال وهرب حتي تمكن رجال المباحث من ضبطه.

وعبر الضحايا عن صدمتهم وشعورهم بالندم وخيبة الأمل مناشدين أجهزة الأمن بوقف ما يتعرضون له من ضغوط من أسرة المتهم لحل المشكلة بطريقة عادلة

وقال محمد الجهيني المستشار القانوني والمحامي لأكبر مجموعة من ضحايا مستريح قليوب الذين يبلغ عددهم 40 شخصا في المحاضر الرسمية إن المتهم أوهم ضحاياه بتوظيف أموالهم في تجارة الذهب.

وأوضح إن المستريح يحاول التفاوض مع الضحايا لإعادة نصف أموالهم رغم استيلائه على 3 ملايين جنيه بفوائد تراوحت مابين 17% إلي 30% حسب المبلغ و الاتفاق بين المتهم والضحية .