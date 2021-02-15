تفاصيل مصرع «مستريح المنوفية» وصب الخرسانة على جثته بعمق 5 أمتار

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الاثنين، أن المتهمين بالتسبب في مصرع مالك شركة توريدات، المعروف باسم «مستريح المنوفية»، قاموا بإنشاء حفرة بعمق 5 أمتار، في أحد المنازل المبنية باللطوب اللبن والطين، يطل على ترعة، في إحدى قرى شبين الكوم، ووضعوا جثة المجني عليه في الحفرة، وصبوا عليها الخرسانة، حتى لا يظهر لها أي أثر.

استدارج المجني عليه

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهمين اعترفوا في التحقيقات بأنهم استدرجوا المجني عليه إلى إحدى الشقق في مدينة شبين الكوم، وقاموا بتقييده، بعد حصوله منهم على مبالغ مالية وعدم سدادها لهم، وأوضح أحد المصادر أن المجني عليه استغل انشغالهم، وقفز من الطابق الخامس، فسقط على الأرض جثة هامدة.

التخلص من الجثة

وأوضح المصدر أن المتهمين قاموا بنقل المجني عليه في صندوق سيارة ربع نقل، وقاموا بتغطية الجثة، وتوجهوا بها إلى أحد المنازل في منطقة متطرفة بمركز شبين الكوم، حيث قاموا بدفنه داخل حفرة، بعمق 5 أمتار، وصبوا عليها الخرسانة، خوفاً من كشف تفاصيل الواقعة، وأشار المصدر إلى أنه لم يتم اكتشاف الواقعة إلا بعد أن أبلغ المتهمون بتفاصيل الواقعة، وأرشدوا عن مكان دفن الجثة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً بورود بلاغ يفيد بغياب المجني عليه، وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث جنائي، وبإجراء التحريات اللازمة وسؤال الشهود، أكد أحدهم مشاهدة المجني عليه برفقة المتهمين قبل أيام من اختفائه، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بالواقعة تفصيلياً.

حبس المتهمين

وبعد تحرير المحضر اللازم والعرض على نيابة شبين الكوم، أمرت بحبس المتهمين الـ5 على ذمة التحقيقات، ومراعاة التجديد لهم في الموعد المحدد، فيما قام المتهمون بتمثيل الجريمة.