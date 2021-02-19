«لا تتحمل الضوضاء والتلوث».. كل ما تريد معرفته عن انثى الحوت الأحدب

عثر أهالي كفر الشيخ، على أنثى الحوت الأحدب، نافقة على الشاطئ الكائن بين البرلس ومنطقة بركة غليون للاستزراع السمكي وجرى إبلاغ الجهات المختصة.

« الوطن»، تستعرض معلومات عن أنثى الحوت الأحدب، التي تتميز بصوتها المميز والرائع، فضلاً عن عدم تحملها الضوضاء والتلوث:

1- الحوت الأحدب عموماً يتراوح طوله بين 40-50 قدماََ، ويزن، في المتوسط ما بين 20-30 طناََ، وأنثاه تزن ما بين 12 لـ20 طناً.

من الحيتان الشهيرة وتصوم لعدة أشهر

2- له زعانف صدريّة شبيهة بالجناح، يصل طولها إلى 15 قدماََ.

3- يُشتهر هذا الحوت بقطع المسافات الطّويلة بين أماكن تغذيته وأماكن تكاثره.

4- يعد من الحيتان الكبيرة والشهيرة

5- تصوم أنثاه غالباً لفترة تصل إلى عدة شهور أثناء موسم التكاثر الشتويّ. 6- يستطيع اصدار الاصوات لمدة تصل إلى 15 دقيقة في كل مرة .

7- صوت الحوت الأحدب من الاصوات الأكثر تنوعا في المملكة الحيوانية.

8- أنثى الحوت الأحدب تكون صداقات وتبحث عن أصدقائها في المحيطات.

9- تلد الأنثى اكثر من مولود من صغار الحوت الاحدب كل عام .

10- الحوت الأحدب من السباحين المهرة الاقوياء وكذلك انثاه، فهو يستخدم زعنفة الذيل بطريقة واسعة النطاق، لدفع نفسه في المياه، واحيانا يستخدم هذه الزعانف للخروج من الماء.

11- تعتبر من الثدييات البحرية.

رمادية أو سوداء ولها زعانف

12- عادة ما تكون الأنثى إما رمادية داكنة او سوداء اللون مع بقع بيضاء على بطونها وهناك مقابض تغطي رؤوسهم .

13- الحوت الأحدب مسطح الظهر إلى حد كبير مع زعنفة ظهرية صغيرة تقع اسفل الجانب الآخر من ظهره.

14 الحوت الأحدب هو حوت باليني، يمتلك لوحات البلين بدلاً من الأسنان ، ولوحات البلين لها شعيرات مرفقة بها والتي تكون بمثابة قفاز الصيادين لالتقاط مختلف الفرائس الصغيرة.

15- وتتزاحم هذه الشعيرات وتكون قريبة من بعضها البعض من اجل منع الفرائس الصغيرة من الهرب ، ولكنها تكون متباعدة بما فيه الكفاية لتسمح للماء بالمرور بسهولة من خلالها .

16- يعيش الحوت الاحدب وانثاه في جميع المحيطات الرئيسية في جميع انحاء العالم.

17- يفضل التغذية في المناخات الباردة، ويمكن العثور عليه في مناطق خطوط العرض العالية خلال موسم التغذية.

18- يسافر الحوت الأحدب إلى مناطق خطوط العرض المنخفضة دفئاً خلال موسم التزاوج .

19- يصطاد الحوت الأحدب ويتغذى خلال أشهر الصيف في المياه الباردة.

20- يستخدم الحوت الأحدب الأصوات بصورة عالية لتخويف السمك على سطح الماء.

21- يستطيع أن يندفع ويفتح فمه لابتلاع مئات او آلالاف من الاسماك الصغيرة في جرعة واحدة اثناء استخدام البلين.

تتوقف عن تناول الطعام ومن الحيوانات البهلونانية

22- أثناء موسم التزاوج يتوقف الحوت الأحدب عن تناول الطعام، ويعتمد علي الدهون المخزونة في الجسم .

23- الحوت الأحدب من الحيوانات البهلوانية، حيث يمكنه إطلاق نفسه عاليا فوق سطح الماء بحركات بهلوانية.

24- تستخدم طرق للتواصل مع بعضها البعض من خلال لغة الجسد والإشارات البصرية مثل الإندفاع، وصفع الذيل واختراق المياه.

25- تقوم أنثي الحوت الأحدب بتغذية صغارها بالحليب الذي تنتجه، وفي خلال اسبوع من الولادة ترجع هي وصغيرها الي المياه الشمالية الباردة في الصيف.

26- تظل انثي الحوت الأحدب تطعم وترضع صغارها لمدة سنة تقريبا.

27- الحيتان الذكور لا تتوقفون عن النمو حتى عند وصولهم لسن العاشرة.

28- تلد انثي الحوت الأحدب مرة واحدة كل 2 - 3 سنوات مع متوسط فترة الحمل من 11 - 12 شهرا .

29-تسبح الأمهات وصغارها بالقرب من بعضهم البعض، وغالبا ما يلمسون بعضهم البعض بالزعانف.

30- لا تستطيع تحمل التلوث الضوضائي والتي تؤثر على السمع في مختلف أنواع الثدييات البحرية« مبتتحملش الضوضاء».

31- من الممكن ان تُصاب من الاصطدام مع الزوارق خلال مرور القارب .

32- من الممكن أن تموت بسبب تلوث المياه بالمواد الكيميائية السامة.