«لا تتحمل الضوضاء والتلوث».. كل ما تريد معرفته عن انثى الحوت الأحدب
العثور على أنثى حوت نافقة بشواطئ كفر الشيخ
كتب:
سمر عبد الرحمن
01:57 م | الجمعة 19 فبراير 2021
الحوت الأحدب
عثر أهالي كفر الشيخ، على أنثى الحوت الأحدب، نافقة على الشاطئ الكائن بين البرلس ومنطقة بركة غليون للاستزراع السمكي وجرى إبلاغ الجهات المختصة.
« الوطن»، تستعرض معلومات عن أنثى الحوت الأحدب، التي تتميز بصوتها المميز والرائع، فضلاً عن عدم تحملها الضوضاء والتلوث:
1- الحوت الأحدب عموماً يتراوح طوله بين 40-50 قدماََ، ويزن، في المتوسط ما بين 20-30 طناََ، وأنثاه تزن ما بين 12 لـ20 طناً.
من الحيتان الشهيرة وتصوم لعدة أشهر
2- له زعانف صدريّة شبيهة بالجناح، يصل طولها إلى 15 قدماََ.
3- يُشتهر هذا الحوت بقطع المسافات الطّويلة بين أماكن تغذيته وأماكن تكاثره.
4- يعد من الحيتان الكبيرة والشهيرة
5- تصوم أنثاه غالباً لفترة تصل إلى عدة شهور أثناء موسم التكاثر الشتويّ. 6- يستطيع اصدار الاصوات لمدة تصل إلى 15 دقيقة في كل مرة .
7- صوت الحوت الأحدب من الاصوات الأكثر تنوعا في المملكة الحيوانية.
8- أنثى الحوت الأحدب تكون صداقات وتبحث عن أصدقائها في المحيطات.
9- تلد الأنثى اكثر من مولود من صغار الحوت الاحدب كل عام .
10- الحوت الأحدب من السباحين المهرة الاقوياء وكذلك انثاه، فهو يستخدم زعنفة الذيل بطريقة واسعة النطاق، لدفع نفسه في المياه، واحيانا يستخدم هذه الزعانف للخروج من الماء.
11- تعتبر من الثدييات البحرية.
رمادية أو سوداء ولها زعانف
12- عادة ما تكون الأنثى إما رمادية داكنة او سوداء اللون مع بقع بيضاء على بطونها وهناك مقابض تغطي رؤوسهم .
13- الحوت الأحدب مسطح الظهر إلى حد كبير مع زعنفة ظهرية صغيرة تقع اسفل الجانب الآخر من ظهره.
14 الحوت الأحدب هو حوت باليني، يمتلك لوحات البلين بدلاً من الأسنان ، ولوحات البلين لها شعيرات مرفقة بها والتي تكون بمثابة قفاز الصيادين لالتقاط مختلف الفرائس الصغيرة.
15- وتتزاحم هذه الشعيرات وتكون قريبة من بعضها البعض من اجل منع الفرائس الصغيرة من الهرب ، ولكنها تكون متباعدة بما فيه الكفاية لتسمح للماء بالمرور بسهولة من خلالها .
16- يعيش الحوت الاحدب وانثاه في جميع المحيطات الرئيسية في جميع انحاء العالم.
17- يفضل التغذية في المناخات الباردة، ويمكن العثور عليه في مناطق خطوط العرض العالية خلال موسم التغذية.
18- يسافر الحوت الأحدب إلى مناطق خطوط العرض المنخفضة دفئاً خلال موسم التزاوج .
19- يصطاد الحوت الأحدب ويتغذى خلال أشهر الصيف في المياه الباردة.
20- يستخدم الحوت الأحدب الأصوات بصورة عالية لتخويف السمك على سطح الماء.
21- يستطيع أن يندفع ويفتح فمه لابتلاع مئات او آلالاف من الاسماك الصغيرة في جرعة واحدة اثناء استخدام البلين.
تتوقف عن تناول الطعام ومن الحيوانات البهلونانية
22- أثناء موسم التزاوج يتوقف الحوت الأحدب عن تناول الطعام، ويعتمد علي الدهون المخزونة في الجسم .
23- الحوت الأحدب من الحيوانات البهلوانية، حيث يمكنه إطلاق نفسه عاليا فوق سطح الماء بحركات بهلوانية.
24- تستخدم طرق للتواصل مع بعضها البعض من خلال لغة الجسد والإشارات البصرية مثل الإندفاع، وصفع الذيل واختراق المياه.
25- تقوم أنثي الحوت الأحدب بتغذية صغارها بالحليب الذي تنتجه، وفي خلال اسبوع من الولادة ترجع هي وصغيرها الي المياه الشمالية الباردة في الصيف.
26- تظل انثي الحوت الأحدب تطعم وترضع صغارها لمدة سنة تقريبا.
27- الحيتان الذكور لا تتوقفون عن النمو حتى عند وصولهم لسن العاشرة.
28- تلد انثي الحوت الأحدب مرة واحدة كل 2 - 3 سنوات مع متوسط فترة الحمل من 11 - 12 شهرا .
29-تسبح الأمهات وصغارها بالقرب من بعضهم البعض، وغالبا ما يلمسون بعضهم البعض بالزعانف.
30- لا تستطيع تحمل التلوث الضوضائي والتي تؤثر على السمع في مختلف أنواع الثدييات البحرية« مبتتحملش الضوضاء».
31- من الممكن ان تُصاب من الاصطدام مع الزوارق خلال مرور القارب .
32- من الممكن أن تموت بسبب تلوث المياه بالمواد الكيميائية السامة.