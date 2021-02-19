وزنها 12 طنا.. العثور على أنثى حوت أحدب نافقة على شواطئ كفر الشيخ

عثر أهالي مركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، على أنثى الحوت الأحدب، اليوم، إثر نفوقها حيث قذفتها مياه البحر المتوسط إلى شاطئ بلطيم، بالقرب من منطقة غليون وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ اللازم.

انتقلت لجنة من إدارة البيئة بالمحافظة بالإضافة إلى محطة بحوث الثروة المائية، ضمت عدد من المتخصصين، إلى مكان الحوت النافقة وتبين أن طولها حوالي 12 مترا ووزنها نحو 12طنا، وبمعاينتها تبين نفوقها منذ فترة ، وستبحث اللجنة إذا كان سيتم تحنيطها وعرضها بمتحف الأحياء المائية من عدمه.

وقال مصدر بإدارة البيئة والمحميات الطبيعية، إن انثى الحوت الأحدب تحللت وظهرت بهذا الشكل، وسبب الوفاة غير معروف.

والحوت الأحدب من الثدييات الكبيرة، حيث يصل حجمه إلى نحو 15 طنا ، وبالرغم من أن الحوت الأحدب ليس أكبر حوت في البحر، إلا أنه واحد من أفضل وأشهر الحيتان بسبب صوته الجميل وعادته في القفز من الماء أو اختراقه سطح الماء، ويصل حجم الحوت الأحدب ما بين 39-52 قدم في الطول، ويصل وزنه ما بين 28-33 طن، ويعيش الحوت الأحدب من 45-100 سنة، وهو من الحيوانات أكلة اللحوم، ويعيش في المحيطات في جميع أنحاء العالم.

ومن سماته وجود مقابض تسمى الدرنات على رأسه، كل درنة هي في الأساس بصيلة شعر عملاقة غنية بالخلايا العصبية، ووجود البلين عظم فك الحوت، فبدلا من الأسنان يستخدم الحوت الأحدب وغيره من الحيتان البالينية صفائح ليفية مصنوعة من الكيراتين للضغط على طعامهم.