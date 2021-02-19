«التعليم» تعلن تفاصيل وشكل الامتحانات من «4 ابتدائي لـ2 إعدادي»

تنشر «الوطن» تفاصيل الكتاب الدوري، الذي سيصل المدارس الحكومية بدءا من غد السبت، والذي سيتم وضع امتحانات الفصل الدراسي الأول بناء عليه.

وينص الكتاب الدوري على تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة وتضم في أعضائها الأساتذة الذين تم تكليفهم بوضع الامتحان لكل مادة، حيث ستضع كل مدرسة امتحاناتها بصفة إلزامية بتوجيه من موجهي المواد.

ووفقا للكتاب، يشترط أن تكون الامتحانات، خالية من الأخطاء اللغوية والفنية، وتمتاز بدقة طباعتها، وجودة تصويرها، على أن تقوم كل مدرسة بوضع امتحانين؛ امتحان لكل صف دراسي يكون الأول هو الامتحان الأساسي، والثاني هو نسخة الطوارئ حال حدوث أي مشاكل في النسخة الأولى.

والصفوف الدراسية التي سيتم وضع امتحانين لها هي: الرابع الابتدائي، والخامس الابتدائي، والسادس الابتدائي، الأول الإعدادي، الثاني الإعدادي.

التعليم تعلن آلية توزيع درجات الامتحانات

ستكون درجة امتحان التحريري للمدارس الابتدائية لكل مادة 30 درجة متطابقة مع شيت الكنترول، وستكون درجة امتحان التحريري للمدارس الإعدادية لكل مادة 70 درجة متطابقة مع شيت الكنترول.

شكل الامتحان: كل الأسئلة إجباري

وبحسب الكتاب الدوري، فكل الأسئلة الواردة في ورقة الامتحان المجمع للطلاب، ستكون إجبارية وتضم مواد «اللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم والإنجليزية»، وستكون إجابة الطالب تكون في ورقة الأسئلة نفسها، في زمن الامتحان المقدر بـ3 ساعات.