بث مباشر للأزهر لإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت صفحة الأزهر الشريف الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن عقد لقاء مباشر، بعد قليل، للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ على صفحات الأزهر الشريف بمواقع التواصل الاجتماعي، لإعلان الجداول التفصيلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية، وللإجابة على استفسارات الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور بشأن إجراءات وقواعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021.

«الأزهر» يعلن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الإثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع يُؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي.

وجاءت الضوابط والإجراءات التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي:

أولًا: رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية:

1- رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يُكتفَى بتقييمهم عن طريق معلميهم كما هو المتبع.

2- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يتم امتحانها بدءًا من السبت الموافق 27 فبراير وحتى الثلاثاء الموافق 2 مارس المقبل، على أن يؤدي طلاب الفرقتين الرابع والخامس الابتدائي امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية يوم السبت الموافق 27 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الإثنين 1 مارس، ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية، لامتحان القرآن الكريم والتربية الإسلامية، يوم الأحد 28 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة، يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية والبعوث الإسلامية:

تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بواقع يومين لكل صف دراسي، على أن يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان المواد الأزهرية «القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية»، يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الخميس 4 مارس، في حين يُمتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي المواد الأزهرية يوم الأربعاء 3 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة، يوم السبت 6 مارس، ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس 4 مارس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، اللغة العربية 9 مارس 2021.

ثالثًا: المرحلة الثانوية والبعوث:

تُجرى امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية للصفين الأول والثاني الثانوي، والعلوم الإسلامية «الصف الثاني» في الفترة من السبت الموافق 27 فبراير الجاري وحتى الثلاثاء الموافق 9 مارس المقبل، حيث يؤدي طلاب كل فرقة الامتحانات في خمسة أيام، وتخصص أيام السبت والإثنين والأربعاء للصف الأول الثانوي، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للصف الثاني الثانوي.

رابعًا: الامتحانات التي تعقد بلجان «مرة واحدة» في نهاية العام:

1- الشهادة الثانوية الأزهرية «علمي وأدبي».

2- شهادة الثانوية للعلوم الإسلامية.

3- نقل معاهد القراءات.

4- شهادات معاهد القراءات.

5- الشهادة الإعدادية بمعاهد البعوث الإسلامية.

6- الشهادة الثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية.