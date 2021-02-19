تغريم 12567 شخصا لعدم ارتداء الكمامة وتحرير 560 مخالفة غلق

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط 12567 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 98 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة/ كما تم تحرير 560 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم ضبط 191 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1402 أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.