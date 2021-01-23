جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.. 422 قضية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام:

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، بمنطقتي «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات: دمياط - بورسعيد – الدقهلية» ، «السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية»، ضُبط خلالها «570» متهما، وبحوزتهم «21 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8 قطع سلاح أبيض».

ضبط «29» قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ «4763» حكم قضائي متنوع.

ضبط «422» قضية متنوعة أخرى.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

أسفرت الجهود عن مصرع عنصر وضبط «36» عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – جنوب سيناء – المنيا – أسيوط»، بإجمالى مضبوطات «25» قطعة سلاح ناري «رشاش – 21 بندقية آلية – 2مسدس – 1 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 أفدنة منزرعة بنبات الخشخاش – كمية من الأقراص والمواد المخدرة – 3 قطع سلاح أبيض»، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «سرقة بالإكراه - سلاح نارى – بلطجة – مخدرات».

لتنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:

تم ضبط 1365 قطعة سلاح نارى أبرزها «2 رشاش - 117بندقية آلية - 164 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 105مسدس – 974 فرد محلي الصنع – 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها 2 بندقية غير مششخنة – 3 مسدس – 15 فردا محليا – أجزاء وأدوات التصنيع – 3999 طلقة مختلفة الأعيرة – 1486 قطعة سلاح أبيض».

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة:

ضبط 10 تشكيل عصابي، ضموا 31 متهمًا، ارتكبوا 36 حادث سرقة متنوعة.

ضبط 113 قضية أحداث.

إعادة 11 سيارة مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض 51 حادثا متنوعا أبرزهم «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 70 متهمًا.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تم تنفيذ 536276 حكم قضائي، على النحو التالي:

2321 حكم جناية.

194709 حكم حبس.

262813 حكم غرامة.

76433 مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادي:

القضايا التموينية: ضبط 8620 قضية تموينية متنوعة، جاءت على النحو التالي:

ضبط 170 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 4067 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 549045 جنيه.

ضبط 23 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 339185 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط 8427 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 591,007 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 298 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 172,295 طن، وكذا ضبط 143 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 45,902 طن.

قضايا التيار الكهربائي:

ضبط 80430 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد «55٫322٫795» جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة:

ضبط 1916 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالي:

166 قضية ضرائب عامة ، كشف 273 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 189 قضية فى مجال الجمارك، 18 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 254 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ 700 حكم قضائى، 296 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 10 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم «إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركي»، 10 قضايا فى مجالات «اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – إضرار بالمال العام - احتيال مصرفى – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع»، بقيمة إجمالية بلغت «4029703683 جنيه»، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط «2010» قضية متنوعة، أبرزها جرائم «سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة».

قضايا المصنفات:

ضبط 247 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية:

ضبط 541 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا «صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة»، وكذا ضبط 1083 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 104 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف التعدى بالردم، 241 قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية،162 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (382) لنش سياحي.

في مجال الحد من انتشار فيروس «كورونا»:

ضبط 6749 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 1486 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 8032 أرجيلة.

غلق 4425 محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط 121689 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ120248 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 1441 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال مكافحة المخدرات

ضبط 1735 قضية إتجار في المواد المخدرة ، وضبط خلالها 1924 متهم، وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر الحشيش، وزنت 205٫241 كيلو جرام.

كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 280٫227 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين، وزنت 38,290 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت 4٫461 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 27٫521 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو، وزنت 650 جرام.

45674 قرص مخدر مختلف الأنواع.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا بإجمالى 10 متهمين، بمضبوطات بلغت أكثر من 1,5 طن.

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 241552 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 38614مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3211 موقف عشوائي.

أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتي:

المرور على 19 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ59 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية التحاليل.

فحص 69 مركبة تبين مخالفة 2 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3652 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 243 سائق منهم.

في مجال أمن الموانئ

ضبط 16 قضية تهريب «بضائع – مستحضرات تجميل»، وكذا 46 قضية متنوعة من أبرزها «دخول الدائرة الجمركية – نصب».

في مجال الأمن السياحي

ضبط 2715 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها «حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.