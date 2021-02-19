القبض على موظف حكومي ومحاسب في بنك نصبا على مواطنين بحجة توظيفهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم للنصب والاحتيال على المواطنين بغرض الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، باستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية وممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولى جهة عمله وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من إحدى السيدات زاعماً مقدرته على تعيينها بوظيفة بجهة عمله، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص العمل أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف بأحد البنوك لقيامه بالنصب والاحتيال على مالك شركة للتوريدات العمومية، واستيلاءه منه على مبلغ مالى نظير إنهاء إجراءات الحصول على قرض للشركة المملوكة له من البنك، على غير الحقيقة. .

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، إذ قام المتهم باستغلال طبيعة عمله السابق كمندوب تسويق بإحدى الشركات لتقديم خدمات وعروض القروض لعملاء البنك وقام بالنصب والاحتيال على الشاكى والاستيلاء منه على مبلغ مالى بعد إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات حصوله على قرض مالى خاص لشركته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال الشاكى، وما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.