إحداها تصل لـ850 جنيها.. أسعار أشعة تحديد نوع الجنين

على مدار السنوات القليلة الماضية، اتجهت الحكومة المصرية للعمل على حل مشكلة الكثافة السكانية، وذلك بعد أن بدأت الأعداد تزداد بمعدل كبير سنويا، حيث بدأت الحكومة على حل مشكلة العشوائيات بنقل سكانها إلى شقق الإسكان التي خصصتها الدولة لهم، كما توجهت الدولة إلى تحسين الحالة الاجتماعية لسكان العشوائيات والأرياف من خلال مبادرة «حياة كريمة».

واستمرار لتلك الجهود، أطلقت «الوطن» حملة «تحديد النسل»، لتشجيع المواطنين على الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط، حتى يستطيع رب الأسرة توفير حياة إنسانية وكريمة لأسرته وحتى يحصل أطفاله على حقوقهم في التعليم والصحة والحصول على عمل وتكوين حياة أسرية في المستقبل.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الأشعة التي يمكن من خلالها تحديد نسل الجنين المنتظر إرضاء لرغبة الوالدين في معرفة النوع سواء كان ذكر أو أنثى، والأسعار الخاصة بها، كالتالي:

طرق معرفة نوع الجنين

يمكن معرفة نوع الجنين من خلال عدة طرق، ويتم تحديد الطريقة من خلال الطبيب المعالج، والذي يباشر حالة الأم والجنين الصحية، حيث تختلف الطريقة حسب عدد شهور الحمل وحسب حالة الأم والجنين، وجاء الطرق الطبية، كالتالي:

1- السونار

يستخدم السونار العادي لمعرفة وتحديد نوع الجنين في بعض الحالات التي يكون بها الجنين في وضع يسمح بمعرفة نوعه عند إتمام عدد معين من الشهور قد تصل إلى 5 أشهر، ويتراوح سعر السونار العادي معامل الأشعة المختلفة بين 300 و450 جنيها.

2- أشعة الموجات فوق الصوتية «سونار 4D»

ينصح الكثير من الأطباء المرأة الحامل بإجراء فحص الموجات فوق الصوتية خلال الثلث الأول من مدة الحمل، وذلك لمعرفة نوع الجنين وتقييم وجود الحمل وحجمه وموقعه وتحديد عدد الأجنة وتقدير مدة الحمل، ويتراوح سعر أشعة الموجات فوق الصوتية في معامل الأشعة المختلفة بين 700 و850 جنيها.

وهناك طرق أخرى منزلية يمكن التعرف على نوع الجنين من خلالها يلجأ إليها الكثير من الحوامل، ولكن ينصح بالتأكد من خلال الطرق الطبية والأشعة التي ينصح بها الطبيب المعالج.