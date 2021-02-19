بعد زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 30%.. ماذا تفعل لتجنب جشع التجار؟

حالة من الاستياء الشديد تسود الأسواق المصرية بعد ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 20% و30% من الأسعار الحالية، ويؤثر ارتفاع الأسعار على أسعار الشحن، ويشهد سوق الأجهزة الكهربائية حالة من الركود الشديدة نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، وفي كثير من الأحيان، يستغل الكثير من التجار تلك الزيادات ليقوموا بفرض زيادات أكثر من المقررة، ولكن يوفر جهاز حماية المستهلك طرق التقدم بالشكوى للجهاز لحماية المستهلكين من جشع التجار.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، طرق التقدم بالشكوى لجهاز حماية المستهلك في حال فرض أحد التجار نسبة زيادة أعلى من المقررة، كالتالي:

خطوات حل مشكلة فرض التجار زيادة أعلى من المقررة على الأجهزة الكهربائية

- في حال إذا لاحظ المواطن أن التاجر فرض زيادة نسبة أعلى من المقررة، يمكن أن يتفاوض معه حول السعر لإقناعه بتخفيض السعر والالتزام بالزيادة المقررة فقط، وفي حال عدم حل المشكلة يمكن التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

- وإذا تم اكتشاف أن هناك زيادة أكثر من المقررة بعد إتمام عملية الشراء، يقوم المشتري بتقديم الشكوى مرفقة بالفاتورة الخاصة بالمنتج محل الشراء، ويجب أن يكون متوفر بها جميع بيانات المنتج أو الخدمة محل الشكوى.

- وفي حالة الرغبة في تقديم الشكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك، يتم التقدم بها من خلال الآتي:

- وفر جهاز حماية المستهلك إمطانية التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص على الرقم 19588 في القاهرة والإسكندرية.

- ويمكن تقديم الشكوى أيضا من خلال التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

- كما يمكن التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة الشكوى مجانا.

- ويمكن أيضا إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال موقع جهاز حماية المستهلك بالضغط على أيقونة تقديم الشكوى.