طريقة الحصول على تعويض عن تلف الأجهزة الكهربائية بسبب تذبذب التيار

في بعض الأحيان قد تتعرض الأجهزة الكهربائية للأعطال نتيجة عودة التيار الكهربائي بشكل مفاجئ بعد انقطاعه، أو بسبب تذبذب التيار الكهربائي والذي قد يحدث عند تشغيل أي جهاز داخل المنزل.

دراسة طلبات التعويض عن تلف الأجهزة

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، لـ«الوطن»، قيام شركتي جنوب القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء بتعويض المواطنين في بعض المناطق التابعة لنطاق عملهما بإصلاح الأجهزة الخاصة بهم نتيجة تأثرها بانقطاع التيار، لافتاً إلى أن شركات توزيع الكهرباء، تقوم بدراسة الطلبات التي يتقدم بها المواطن، نتيجة تعرُّض الأجهزة لمثل هذه الحالات.

كيفية التقدم بشكوى من تلف الأجهزة بسبب تذبذب التيار

وكشف المصدر عن عدة طرق لتقديم المواطن لشكوى من تلف الأجهزة المنزلية بسبب تذبذب التيار، لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال:

- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد بمدینة نصر.

- الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- البرید ص.ب. 73 بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479

- الاتصال على رقم 23421476.. داخلي 154.

الأسلاك المغشوشة سبب تذبذب التيار

وحذّر المصدر من استخدام الوصلات والأسلاك المغشوشة في أعمال التوصيلات المنزلية، لافتاً إلى أن هذه الوصلات تعد سبباً رئيسياً في تذبذب التيار الكهربائي عند تشغيل أحد الأجهزة المنزلية.

الأحمال الزائدة

وأكد أن من أسباب تذبذب الكهرباء في المنزل، وجود أحمال كهربائية زائدة، واستخدام الأجهزة الأكثر سحباً للتيار الكهربائي، مثل التكييف والميكروويف والمكواة ومدفأة الكهرباء.

انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

وأشار المصدر إلى أن قطاع الكهرباء نجح في التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2015، بوضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة الكهرباء، اعتمدت على عدة محاور، من أهمها إضافة 6882 ميجاوات، منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.