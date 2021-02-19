التعليم: لو لم يدخل طالب الإعدادية امتحان 7 مارس سيخوض اختبارات تكميلية

حدد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير طلاب الشهادة الإعدادية حال عدم دخولهم الامتحان المقرر الشهر المقبل، حيث تحديد موعد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي في يوم 7 من شهر مارس القادم، على أن يشمل الامتحان المجمع أجزاء المناهج الدراسية التي تم تدريسها خلال الترم الأول.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه ينبغي على جميع طلاب الشهادة الإعدادية أداء هذا الامتحان في موعده حتى يحق لهم دخول امتحانات نهاية العام الدراسي خلال شهر يونيو القادم.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة عدم أداء الطالب للامتحان لن يتمكن من دخول امتحانات نهاية العام، وبالتالي سيدخل بشكل إجباري امتحانات تكميلية تشمل أسئلة من منهج الفصل الدراسي الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل.

امتحان 7 مارس سيكون مجمع والحضور يوم واحد بالمدرسة

وأوضح المصدر أن امتحان 7 مارس القادم سيكون مجمعا، حيث سيشمل جميع المواد الدراسية في امتحان واحد، وأن الحضور سيكون خلال يوم واحد فقط بالمدرسة داخل لجان امتحانية، وسيكون نظام الامتحانات اجتياز أو عدم اجتياز، وأن درجات هذا الامتحان لن يتم إضافتها للمجموع الكلي، وأن المجموع بالكامل سيتم احتسابه من خلال امتحانات نهاية العام الدراسي في يونيو.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط اجتياز الامتحان المجمع لطلاب الصف الثالث الإعدادي في 7 مارس المقبل، وهي أنه إذا لم يجتاز الطالب امتحان التيرم الأول أو أنه حصل على مجموع أقل من نسبة 50% في ورقة الامتحان، ولم يحصل الطالب على مجموع 25% في إحدى المواد أو أكثر من مادة، يجب على الطالب أن يتقدم لدخول امتحان تكميلي في هذه المواد من أجل أن يحق له دخول امتحانات نهاية العام.