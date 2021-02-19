«التعليم» تحدد ضوابط النجاح للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط النجاح والانتقال إلى الصف الأعلى لطلاب سنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول التي أعلنت عنها مؤخرًا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن جدول امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي يوم 28 من فبراير الجاري، والصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس المقبل، أما طلاب الصف السادس الابتدائي سيمتحنون يوم 2 من مارس، والصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس، وأخيرًا طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم 4 من مارس المقبل.

وأكدت «التعليم» أنه سيتم تقسيم واحتساب درجات الطالب في هذه السنوات الدراسية بنسبة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول، و50% الأخرى على الدرجات التي سيحصل عليها الطالب من خلال متوسط درجات الامتحانات التي يتم عقدها بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه ينبغي على الطالب أن يحصل على الأقل على نسبة 50% من المجموع الكلي للامتحان، بالإضافة إلى أنه لا يقل أيضًا عن 25% من درجة أي مادة خلال الامتحان المجمع.

وأشارت إلى أنه في حالة حصول الطالب على 50% أو أكثر في المجموع الكلي، ولكنه حصل على أقل من 50% في إحدى المواد أو أكثر من مادة، فإنه يحق له أداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%.

وأكدت أنه في حالة حصول الطالب على مجموع أقل من 50% من المجموع الكلي للدرجات، يحق له الالتحاق بالدور الثاني في جميع المواد التي لم يحصل خلالها على نسبة 25% من أجل أن يتجاوز نسبة النجاح وهي 50 من المجموع الكلي.

«شوقي»: مليون و400 ألف طالب في الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي

وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضح أن يوجد ما يقرب من مليون و400 ألف طالب في الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وأنه سيتم الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية داخل جميع لجان الامتحانات بالمدارس، وأن المدرسة لن يحضر بها سوى الطالب الذي سيؤدي الامتحان فقط.

كما أكد «شوقي» أن الامتحان سيكون متعدد من المواد المُضافة للمجموع في ورقة امتحان واحدة، ومدة الامتحان ستكون ساعتين، والأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد.