سياحة الصعيد: إجازات منتصف العام رفعت نسب إشغال الفنادق بالأقصر

قال ثروت عجمى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، إنه للمرة الأولى هذا العام، لن يتم تسيير أتوبيسات تقل سياح من محافظة الأقصر لحضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل بأسوان فجر يوم الاثنين المقبل.

وأضاف لـ «الوطن»، أن عدم وجود سياح أجانب بالأقصر حاليا يعود لتراجع الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية بالصعيد، وعدم استقبال مطار الأقصر أى رحلات من الخارج محملة بالسياح منذ بدء جائحة كورونا فبراير من العام الماضى.

وأكد أن ظاهرة التعامد هى أحد الفعاليات التى كان يقبل السياح الأجانب على حضورها كل عام، إلا أن ظروف جائحة كورونا جعلت الدول الرئيسية المصدرة للسياح للمدن الأثرية مثل القاهرة وأسوان والأقصر، خاصة من أوروبا، تتوقف عن إرسال سائحيها بسبب قرارات الغلق التى اتخذتها معظم تلك الدول وجعلتها تمنع سفر مواطنيها من السفر خارج دول الاتحاد الأوروبى.

وأشار إلى أن حركة السياحة الداخلية خلال إجازات منتصف العام أحدثت انتعاشة بإشغالات الفنادق، كما ساهمت فى مساعدة المنشآت الفندقية العائمة والثابتة على العمل والمحافظة على العمالة الموجودة لديها، لافتا إلى ضرورة استمرار حركة السياحة الداخلية وسفر المصريين للمدن السياحية المصرية طوال العام.

وتستعرض «الوطن»، عددا من المعلومات عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل بأسوان فجر يوم الاثنين المقبل:

1- تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى مرتين كل عام فى يوم 22 أكتوبر، احتفالا بموسم الفيضان والزراعة، ويوم 22 فبراير، احتفالا ببدء موسم الحصاد.

2- الظاهرة تستمر لمدة 20 دقيقة.

3- تخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني، التي ترتفع بطول 60 مترا داخل قدس الأقداس.

4- الظاهرة عبارة عن تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتماثيل (أمون، رع حور، بيتاح)، التي قدسها المصري القديم.