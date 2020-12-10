سياحة الصعيد: شركات بريطانية تبدأ رحلاتها للأقصر وأسوان نهاية يناير

قال ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن شركات سياحة بريطانية وعدت بتسيير رحلات إلى الأقصر وأسوان نهاية شهر يناير المقبل، وذلك بعد أن بدأت بريطانيا تطعيم مواطنيها بمصل كورونا منذ أول أمس الثلاثاء.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن تكون طلائع الرحلات البريطانية حال تشغيلها في هذا التوقيت من السياح كبار السن خاصة أنهم أول الفئات التي بدأ تطعيمها ضد كورونا.

وأشار إلى أن نسب الإشغال حاليا بالفنادق الثابتة والعائمة بالأقصر وأسوان ضعيفة للغاية، موضحا أن عددهم يقدر بالمئات ويتوافدون في رحلات يومية من الغردقة للأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها، فضلا عن عشرات متواجدين على متن الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان.

وأوضح عجمي أن الغرفة كانت تعول على موسم إجازات الكريسماس ورأس السنة لرفع نسب الإشغال بفنادق المدن السياحية بالصعيد إلا أن الموجة الثانية من فيروس كورونا التي ضربت العديد من الدول الأوربية أدت إلى اعلان تلك الدول حالة الإغلاق التام بعد ارتفاع نسب الإصابات بين مواطنيها أجهض خطط العديد من شركات السياحة الأوربية في تسيير رحلات للأقصر وأسوان خلال تلك الفترة.

ومن جانبه، قال هشام الشاعر،عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنه من المتوقع أن تستعيد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر عافيتها خلال الربع الأخير من العام المقبل.

وأوضح أن السائحين عبر العالم سيكونون متشوقون للسفر بعد بقائهم في بلدانهم لفترات كبيرة بسبب كورونا، مشيرا إلى أن مصر ستكون من أهم الوجهات التي ستستقبل سائحين بعد انتهاء الوباء.

وأشار إلى أن المقصد السياحي المصري آمن صحيا حيث زار مصر أكثر من 400 ألف سائح خلال الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى الآن لم يصب أي منهم بكورونا أثناء تواجده بمصر، منوها إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا ضعيفة للغاية بسبب توقف غالبية الدول المصدرة للسياح لمصر عن إرسال سائحيها.