مصير ميسي مُعلق بانتخابات كامب نو: «جوارديولا تراجع خطوة»

يعيش الأرجنتيني ليونيل ميسي، فترة تخبط جديدة مع برشلونة، بالتزامن مع بدء العد التنازلي على مدة عقده مع الفريق الكتالوني، التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وغياب إدارة البلوجرانا عن المشهد بشكل كامل، وذلك بعدما قررت رفع يدها عن التجديد لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، أو حسم مصيره مع الفريق الكتالوني، قبل انتهاء الانتخابات على مقعد رئاسة قلعة «كامب نو»، المقرر بنهاية مارس المقبل، على أن يظل مستقبل البرغوث الأرجنتيني معلقاً مع الفريق لحين وصول خليفة جوسيب ماريا بارتوميو.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس» العالمية، فإن ليونيل ميسي يعيش أسوأ مراحل حياته الكروية، ففي الوقت الذي أصبح متاحاً فيه لجميع الأندية، للدخول في مفاوضات مع البرغوث الأرجنتيني أو الحصول على توقيعه، بصورة قانونية، لم تصل أي عروض رسمية تطالب بضم قائد برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما ذكرت الشبكة العالمية، أن مانشستر سيتي الذي يضع ليونيل ميسي، ضمن أول أهدافه في الصيف المقبل، لا يملك أي عروض للبرغوث الأرجنتيني في الوقت الحالي، رغم تمسك الإسباني بيب جوارديولا بالحصول على خدمات لاعبه السابق، الذي حقق برفقته العديد من الإنجازات الاستثنائية، أثناء وجوده في برشلونة كمدرب للفريق الكتالوني، قبل توليه مهمة بايرن ميونيخ ثم الاستقرار في مانشستر سيتي.

الأمر لا يختلف كثيراً، بالنسبة لباريس سان جيرمان الذي لم يقدم على أي خطوة جادة، للتعاقد مع ليونيل ميسي، رغم ارتباط اسم القائد التاريخي للبلوجرانا، بالانتقال إلى قلعة «بارك دو برنس»، والعودة لمزاملة صديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا من جديد، وتكوين فريق الأحلام بقيادة البرغوث وجونيور وكيليان مبابي، مع احتمالية انضمام سيرجيو راموس إلى صفوف بطل فرنسا.