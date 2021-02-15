كومان يُظهر الاحترام لباريس.. و«الثقة العمياء» في برشلونة

أبدى رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، ثقته في فريقه، قبل مواجهة باريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، غداً الثلاثاء، والمقرر أن يستضيفها ملعب «كامب نو» معقل الفريق الكتالوني، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، والذي أقيم اليوم الاثنين، مؤكداً على احترامه للفريق الفرنسي.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي: «أتوقع أن تكون مباراة رائعة بلا شك، أثق في فريقي ثقة عمياء، وأحترم خصمي، من المهم ألا نستقبل هدف في مرمانا، وباريس فريق يحب صناعة الفرص بكثرة».

وعن مستقبل ليونيل ميسي قائد الفريق في كامب نو قال:«ليونيل ميسي سيبقى في برشلونة».

من جانبه اعترف جوردي ألبا لاعب الفريق الكتالوني، أن غياب الثنائي نيمار ودي ماريا عن صفوف الفريق الباريسي سيكون مفيدا لفريقه، موضحاً: «هما لاعبين مهمين ورائعين، غدًا ستكون التفاصيل الصغيرة فارقة ومهمة للفوز».

وأضاف: «الريمونتادا الشهيرة أمامهم لا تُنسى، وذكرى رائعة حقا، ولكن مباراة الغد مختلفة تماما، رغم أنني أفضل أن يكون الإياب دائما على ملعبنا كامب نو وليس العكس».

ويسعى باريس سان جيرمان للعودة إلى كامب نو من أجل الثأر من هزيمته التاريخية على نفس الملعب، إلا أنه يفتقد قوته الضاربة بعد تأكد غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن المباراة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها وتبعده عن الملاعب 4 أسابيع.

في الوقت الذي يسعى برشلونة الذي يستعيد خدمات الثنائي جيرارد بيكيه وورونالد أراوخو، بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً، إلى استعادة توازنه من خلال فوز يعيد له الثقة، بعد سلسلة نتائج سلبية في الدوري الإسباني هذا الموسم تراجعت به إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.