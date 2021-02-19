تفاصيل ضبط «هاكر القنوات المشفرة»: فشل في الجامعة وربح 30 مليون جنيه من نشاطه

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية في واقعة القبض على هاكر مصري يدعى «حسام» 22 عاما، مقيم بمحافظة الشرقية، عن أن المتهم تخصص في اختراق الشبكات الفضائية المشفرة على مستوى العالم، وبث موادها عبر تطبيق أنشأه خصيصا لتحميل تلك المواد باشتراك شهري، وأن المتهم تمكن من اجتذاب 26 ألف مشترك، كون من حصيلة اشتراكاتهم ثروة تقدر بـ30 مليون جنيه، كما تبين أن المتهم تمكن من اختراق عشرات الشبكات المشفرة بحكم تمكنه من البرمجة واكتشاف ثغرات الأمان في تلك الشبكات.

فشل دراسي

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه أهمل دراسته في إحدى كليات القمة، وتفرغ لعمله غير المشروع، وتمكن من إنشاء وإدارة موقع إلكتروني خاص بتطبيقات الهواتف المحمولة الذكية، ليعيد بث القنوات الفضائية المشفرة عقب كسر تشفيرها، وأنه حول مسكنه إلى مقر لمزاولة نشاطه وإعداد المواد التي تبث على الموقع بالمخالفة للقانون:«بسبب ذلك فشلت فى الجامعة، وبعيد بقالي كام سنة في سنة رابعة».

26 ألف مشترك

وأوضح المتهم أنه استخدم جهازي «لاب توب» محملة عليهما أنظمة تشغيل وبرمجيات مقلدة ومنسوخة، ثم قام ببث أعمال فنية حصرية لبعض القنوات المشفرة، وأنه قام بإنشاء تطبيق بالجهاز يقوم ببثه عن طريق الإنترنت ويحتوى على 26 ألف مشترك، ويقوم ببث القنوات الفضائية المشفرة لهم باستخدام «سيرفر خارج البلاد» نظير مبالغ مالية شهرية من المشتركين، يقوم بتحصيلها من خلال رقم هاتف عبر خدمات التحويل النقدي المقدمة من شركات الهواتف المحمولة.

30 مليون جنيه

وأكد المتهم أنه يدير تلك القنوات والحسابات من خلال سيرفر خارج البلاد حتى لا يتعرض للتعقب والضبط، وهو ما نجح فيه عبر نشاطه الذي استمر 3 سنوات، قبل ضبطه، مشيرا إلى أنه تمكن من تكوين ثرورة تقدر بـ30 مليون جنيه، وجرت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وتحفظت على المضبوطات.