حكاية "هاكر" يقيم حفلات مشبوهة لتزويج الشباب عرفيًا بزوجته: الأسبوع بـ1000 جنيه

استغل عمله في مجال الكمبيوتر والإنترنت والهكر، ونجح في استقطاب الشباب إلى منزله في الإسكندرية، بزعم إقامة حفلات للزواج العرفي لهم مع زوجته، مستغلا العقود العرفية، للهروب من تهمة التسهيل لممارسة الرزيلة.

عقود زواج عرفي، كان المتهم يحررها للشاب الذي يرغب في إقامة علاقة لمدة أسبوع مع زوجته، نظير مبلغ مالي يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، حسب قدرة الزبائن، وأن الزوج وزوجته استمرا في نشاطهما الإجرامي حتى رصدتهما مباحث الآداب، وألقت القبض عليهما بتهمة الترويج للدعارة وممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة على "فيسبوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يُبدى من خلالها المعلن استعداده لتسهيل الأعمال المنافية للآداب بكل صورها وأشكالها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط كل من منشئ الصفحة، خبير كمبيوتر، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، له معلومات جنائية وزوجته، مقيمة بذات العنوان، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم وتسهيل وعرض المتهمة الثانية "زوجته" على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وأيدت المتهمة الثانية أيدت ما جاء بأقوال زوجها، على النحو المشار إليه، وعثر بحوزتهم على: 2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهم الأول يحتوى على عدد من الرسائل والمحادثات الدالة على النشاط الآثم، ومبلغ مالى.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهم وزوجته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة على راغبي المتعة الحرام، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين لمدة 15 يومًا بذات الاتهام، وتحفظت النيابة على لاب توب خاص بالمتهم كان يستخدم في استقطاب ضحاياه.