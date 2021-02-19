القصة الكاملة لأزمة طيران تونس مع شركة تركية بسبب 80 مليون يورو

‏أعلنت شركة «تاف» التركية، المشغلة لمطارات ‎تونس، أنها ستحجز على أرصدة الخطوط التونسية، في خطوة تهدد بتعطل حركة الطيران وعدم دفع أجور العاملين.

وبحسب بيان صادر من الخطوط التونسية، نشرته قناة «سكاي نيوز»، فإن المستحقات المصادرة تصل إلى 267 مليار دينار تونسي (ما يعادل 80 مليون يورو).

وتظاهر العمال في المطارات التونسية، مطالبين بإنهاء التعاقد مع الشركة التركية، بعد تحفظها على أموال الخطوط الجوية التونسية، مطالبين بإنهاء التعاقد معها.

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وقالت المديرة العامة لشركة «تاف» كاهنة مملوك، إن اجتماعا سيعقد اليوم الجمعة، بين وزير النقل، والمسؤولين عن شركة الخطوط الجوية التونسية، وديوان الطيران المدني والمطارات، لإيجاد حل لمستحقات «تاف» لدى الخطوط التونسية.

وأكدت «مملوك» استعداد شركة «تاف»، للتوصل الى اتفاق نهائي يرضي الطرفين في غضون 10 ايام، قبل إعلام الخطوط التونسية، رسميا بالقرار القضائي الخاص بالحجز.

مطالب بالتصدي لمحاولات «إعادة الدولة العثمانية» في تونس

وسرعان ما وصف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، هذه الخطوة، بأنها تندرج ضمن محاولات «إعادة الدولة العثمانية» في تونس.

وأعلنت نقابات الخطوط الجوية التونسية، الجمعة، الدخول في إضراب مفتوح، وتوقف حركة النقل الجوي وكافة الرحلات حتى الداخلية منها، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم.

ويمكن للطائرات التابعة لشركات النقل الجوي الأجنبية الهبوط بطائراتها في المطارات التونسية، لكن سيتوقف نشاط إفراغ هذه الطائرات بسبب إضراب العاملين، وقد يصل الأمر إلى إلغاء رحلاتها الى تونس أو تأجيلها.

تونس ليست للبيع

وقال «الطبوبي» خلال تجمع عمالي ونقابي في مقر شركة الخطوط التونسية، إن معركة القطاع العام هي معركة جوهرية ووطنية بالأساس.

وشدد على ضرورة التصدي لما اعتبره «إعادة الدولة العثمانية في تونس»، مستشهدا بإغراق الأسواق بالسلع التركية، ثم انتقلوا للشركات التي لم تحترم حتى حقوق العمال، على حدّ وصفه، مطالبا بـ«التدقيق في كل الملفات والفواتير المتعلقة بالشركة».

واختتم حديثه بالقول إن الاتحاد «لن يسمح للمراهقين السياسيين بتدمير تونس. مليون خط أحمر أمام التفريط في المؤسسات العمومية»، مضيفا أنهم «أخطر من كورونا على تونس، فهم يخططون لبيع المطارات ثم المواني وغيرها من ممتلكات الدولة. وتونس ليست للبيع».

وشهد مطار تونس قرطاج، منذ صباح الجمعة، تعطلا في بعض الخدمات، ودخول موظفي المطار التابعين لشركة الخطوط التونسية، في إضراب تحوّل إلى اعتصام مفتوح بالمطار للمطالبة بمستحقاتهم المالية.