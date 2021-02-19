رئيس اتحاد الرماية: إسناد بطولة العالم لمصر تحد جديد لإثبات قدراتنا

قال اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، إن إسناد الاتحاد الدولي للرماية، تنظيم بطولة كأس العالم للرماية إلى مصر، تحد كبير أمام مصر، لتثبت للعالم أجمع مدى قوتها وعظمتها، وتؤكد قدرتها على استضافة أحداث رياضية كبيرة ومتعددة في ظروف استثنائية، تسببت فيها جائحة كورونا التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف «حسني»، خلال لقائه مع برنامج «الآن»، المذاع على شاشة extra news، الجمعة، أن تنظيم مصر للبطولة يعد استمرارا للنجاحات التي قدمتها مؤخرا، بعد تنظيمها لأكثر من حدث عالمي، موضحا أنهم يعلمون جيدا مكانة مصر الكبيرة في الرياضة على مستوى العالم.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن هناك اجتماعات مستمرة بين مسؤولي الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة، من أجل الوقوف على كل النواحي التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة، لافتا إلى أن هناك أيضا تنسيقا مع وزارة الصحة، للوقوف على كل النواحي الطبية الخاصة بتنظيم البطولة.

وأوضح أنه خلال اجتماع جرى أمس بين مسؤولي تنظيم البطولة ووزارة الصحة، جرى تحديد كل الإجراءات المتبعة، منذ استقبال الوفود المشاركة بالبطولة من المطار، واصطحابها إلى مقر إقامتها، بعد إجراء مسحات الكشف عن فيروس «كوفيد 19»، ومن ثم إغلاق أماكن إقامتها، منعا لاختلاط عناصرها بأي شخص، مشيرا إلى أن كل الإجراءات الخاصة بتأمين اللاعبين والإدرايين والأجهزة الفنية، كانت محل مناقشة باجتماع أمس.

وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة في البطولة، ستكون شبيهة إلى حد كبير بالإجراءات التي جرى اتباعها في تنظيم مصر، لبطولة العالم لكرة اليد، يناير الماضي، مشددا على أن هذا الأمر يشهد تنسيقا كبيرا مع وزارة الصحة، التي تحرص على فحص أماكن إقامة وفود البطولة، وعزل العاملين والمتطوعين القائمين على تقديم خدمات لتلك الوفود، بالإضافة إلى إجراء مسحات طبيبة، لكل المخالطين للوفود من السائق حتى العامل المتواجد بفندق الإقامة أو المتواجد بالصالات التي ستستضيف المباريات.

ومن المقرر أن تستضيف مصر، البطولة، في الفترة ما بين 22 فبراير الجاري، حتى 5 مارس المقبل، ومن المفترض أن يشارك في البطولة 400 رام ورامية يمثلون 33 دولة مختلفة.