بلاغ يطالب بضبط تامر أمين وتقديمه لمحاكمة عاجلة بتهمة إهانة الصعايدة

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الإعلامي تامر أمين بإهانة الصعايدة بعد تصريحاته ضد أهل الريف والصعيد، وقوله إن أسرهم ترسلهم للمدن الكبرى يعملون كـ«صبيان» وخادمات من أجل الإنفاق على أهاليهم الذين ينجبونهم من أجل هذا الغرض، مطالبًا بضبطه وإحضاره وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

وجاء بنص البلاغ أن ما ذكره تامر أمين يستوجب عقوبته، طبقًا لنص المادتين 176 و 375 من قانون العقوبات اللتين تعاقبان بالحبس والغرامة كل من حرّض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من الطوائف، إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.

ضبط وإحضار

وشدد البلاغ على تطبيق القانون وسرعة ضبطه وإحضاره، وتقديمه لمحاكمة عاجلة، لما اقترفته كلماته الآثمة في حق المصريين جميعًا، لهدم قيم الأسرة والمجتمع وهي معاقب عليها طبقًا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، للمجتمع أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، حسب البلاغ.

إيقاف تامر أمين

وأكد البلاغ ان ما ذكره تامر أمين يُعتبر جريمه تنمر، والتي بعاقب عليها القانون بالحبس لمده لا تقل عن 6 أشهر، كما طالب مقدم البلاغ بضروره تطبيق العقوبات الإدارية التي يمكن أن تُفرض على تامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، ومبادئ السلوك المهني الإعلامي، وأن يتم إيقاف برنامج تامر أمين لمدة محددة، أو منعه من الظهور الإعلامي لمدة تحددها الجهة الإدارية.