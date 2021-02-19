«الصعايدة تحت القبة».. طلبات إحاطة لمحاسبة تامر أمين في البرلمان

اشتعل غضب نواب الصعيد في مجلس النواب ضد تصريحات الإعلامي تامر أمين، والتي اعتبروها مسيئة وإهانة لابناء الريف والصعيد على السواء.

وشهدت الساعات الماضية أول تحركات برلمانية لاحتواء غضب أبناء الصعيد، بتقدم عدد من النواب يطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، رغم خروج المذيع تامر أمين واعتذاره بالفيديو مخاطبا أهالي الصعيد الغاضبين بقوله: "جزمتكم على راسي"، عقب حديثه حول أسباب الزيادة السكانية في الصعيد، والتي أرجعها إلى أن بعض الأباء ينجبون حتى ينفق أبنائهم عليهم.

وأعلن طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج رفضه حديث الإعلامي تامر أمين عن أبناء وبنات الصعيد والريف وما ورد علي لسانه من تصريحات بأن الناس هناك "ينجبون علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم والولد أبوه يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات".

وقال رضوان في بيان له اليوم، الجمعة، إن المذيع تناسي أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد أو الريف ما بين مسؤولين تشريعيين وتنفيذيين وأصحاب قرار فى الدولة إلى أطباء ناجحين ومهندسين وإعلاميين وغيرهم من الشخصيات الشهيرة الأخرى.

وأضاف رضوان أن تامر أمين اختصر وإجتزأ تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة السكانية، والتي طالبت بضرورة مواجهة الإشكاليات والملفات التي تسببت في العديد من الأزمات علي واقعة التنمية في الشارع المصري طوال الفترة الماضية، وعلي رأسها ملف الزيادة السكانية، الذي تأثرت الدولة المصرية بشأنه كثيرًا ولازالت تعاني من تبعاته وتداعياته.

وقال رضوان :"علي الإعلامي تامر أمين مراجعة تصريحاته وما يتمخض علي من تأثيرات سلبية قد تؤجج السلام المجتمعي، واذ اتقدم بصفتي التشريعية وفي الأصل صعيدياً معتزاً بأصولي الي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإتخاذ ما يلزم من اجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن".

طلبات إحاطة

ومن جانبه أكد النائب ياسر عمر، نائب أسيوط تقدمه بطلب إحاطة لرئيس الوزراء والمجلس الأعلى للإعلام بسب تصريحات الإعلامي تامر أمين.

وقال ياسر عمر، إن هناك حالة غضب بين النواب خاصة أنها تعد إهانة لكل محافظات مصر وليس الصعيد فقط.

وأعلن النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بشأن إهانة الإعلامي تامر أمين للصعايدة والفلاحين، فى معرض حديثه عن أسباب ومبررات الزيادة السكانية فى مصر، حيث استخدم مصطلحات وألفاظ تسيئ لهم وتهينهم، وهو ما يتنافي مع تحركات وجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة هذه الأزمة.

وأكد في طلب الإحاطه أن الإعلامي تامر أمين تحدث بشكل مهين عن الأهالي في صعيد مصر وفي ريف مصر بأنهم غير مدركين لخطورة الزيادة السكانية، وأنهم "بيخلفوا عشان ولادهم يصرفوا عليهم"، وأنه واصل حديثه بألفاظ غير مسؤوله:"بأن الأهالي في الصعيد والريف بيشحنوا ولادهم للقاهرة والإسكندرية عشان يشتغلوا خادمات وعمال بالورش".

غضب أهالي الصعيد

وتابع البرلماني ابو نحول أن هذا الأمر أغضب الأهالي في صعيد مصر وريفها، وتم اعتبار ذلك إهانة كبيرة لهم ونيل منهم لا يجوز أن يحدث، خاصة أن الجميع مدرك للمشكلة والمواجهة بالتوعية لا يكون بمثل هذه الألفاظ والكلمات إطلاقا حيث توجد العديد من المصطلحات التى من الممكن استخدامها في ضوء التوعية و الثقيف.

وطالب النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن اسيوط بوقف برنامج تامر أمين فورا لأنه أهان كل قرى مصر وليس الصعيد فقط، حيث قال إن الناس في الريف الصعيد.

وأكد على ضرورة اتخاذ المجلس الأعلى للإعلام الإجراءات لوقف البرنامج، ومحاسبة المذيع مشيرا إلى أن هناك حالة غضب كبيرة وأن ما يفعله المذيع تامر أمين يهدد السلم المجتمع و يخل بمبدأ المواطنة والمساواة التي اقرها الدستور.

وأكد إبراهيم نظير، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة غدا السبت لاتخاذ الحكومة إجراءت عاجلة خاصة أن هناك عددا من النواب سيقدمون طلبات إحاطة و بيانات عاجلة حول الموضوع.