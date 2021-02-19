إيطاليا تسمح لزعيم بالمافيا بجهاز لسماع الموسيقى بعد 22 عاما في السجن

حصل زعيم في المافيا يقبع في سجن إيطالي منذ أكثر من عقدين من الزمن، على إذن شراء جهاز قارئ للأسطوانات المدمجة للاستماع إلى الموسيقى، وفق ما ذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.

ولا يزال دومينيكو ستريشيوليو، البالغ 48 عاما، مسجونا منذ عام 1999، لارتكابه جرائم قتل وعمليات مافيوية أخرى بموجب تدبير قانوني متشدد يحمل رقم «41 مكرر» مخصص للمدانين خاصة بالانتماء إلى منظمة إجرامية أو في قضايا إرهاب أو استغلال للأطفال في مواد إباحية، بحسب القانون الإيطالي.

وفي ظل منعه من أي نشاط جماعي متاح للسجناء الآخرين، كان الزعيم المافيوي المنحدر من مدينة باري جنوب شرق إيطاليا، يطالب بالسماح له بسماع الموسيقى، من دون حصر خياراته بالأعمال التي تعرضها القنوات التلفزيونية القليلة المتوفرة لديه في زنزانته في سجن ساساري، بجزيرة سردينيا جنوب إيطاليا.

وبعد التماس تقدم به محاميه، سمحت محكمة ساساري، لستريشيوليو، بشراء جهاز قارئ للأسطوانات المدمجة، خلافا لرأي إدارة السجون، بحسب إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

وقال القضاة إن «الحق في ممارسة نشاط ثقافي له أهمية أكبر من نظام 41 مكرر، الذي يمنع أو يقيّد بصورة كبيرة الأنشطة المشتركة».

وأكد هؤلاء أن هذا الحق يمثل «مساحة الحرية الشخصية الأخيرة»، ولا يمكن إسقاطه «بأي شكل كان من الاعتقال» طالما أنه لا يتعارض مع «الموجبات الأمنية» التي تبرر النظام «41 مكرر».

وأشار القضاة الإيطاليون أيضا إلى أن المحتوى الموسيقي المقدم على القنوات المتوافرة في سجن دومينيكو ستريشيوليو، بينها قنوات «راي» العامة، إضافة إلى قناتي «كاناله 5» و«لا سيته» الخاصتين، «لا يلبي على ما يبدو» كل الأذواق الموسيقية.

وكان ستريشيوليو، حصل في 2019، على حق مشاهدة التلفزيون بعد منتصف الليل بتوقيت إيطاليا.