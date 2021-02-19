لافتات أمام معبد الأقصر تطالب بمحاكمة تامر أمين لإهانته «الصعايدة»

انتشرت لافتات أمام معبد الأقصر، اليوم الجمعة، تطالب بوقف الإعلامي تامر أمين عن العمل نهائيًا، والتحقيق معه، بعد إهانته للصعايدة، خلال برنامجه التلفزيوني على قناة النهار.

وكُتب على اللافتات «أبناء الصعيد يستنكرون ويدينون تصريحات تامر أمين، ويطالبون بوقفه نهائيًا، والتحقيق معه بعد إهانته للصعايدة، ويطالبون نواب الصعيد بالرد بقوة على هذه الإهانات المتكررة.. الصعيد خط أحمر.. لا لإهانة الصعيد».

وقال علام رمضان، أدمن صفحة «واحد من الصعيد»، إن اللافتات هي أقل وسيلة للتعبير عن الغضب مما بدر من الإعلامي تامر أمين، الذي أهان الصعايدة بتصريحات عنصرية تفتقر للمهنية، واصفًا إياهم بأنهم ينجبون أطفالاً ليعملوا في الورش وخادمات في المنازل في القاهرة.

وأضاف رمضان: نطالب بوقف الإعلامي تامر أمين عن العمل نهائيًا والتحقيق معه، كما نطالب نواب الصعيد في البرلمان بتقديم استجوابات وطلبات إحاطة عاجلة ضده لكي لا تتكرر هذه التصريحات العنصرية مرة أخرى.

وكان عدد من نواب الصعيد قدموا استجوابات عاجلة لمجلس النواب للتحقيق في واقعة «تنمر» تامر أمين على «الصعايدة».

وقدم عدد من المحامين بلاغات للنائب العام للتحقيق في الواقعة لمنع تامر أمين من الظهور مجددًا في أي وسيلة إعلامية.

وعبّر عدد من «يوتيوبرز الصعيد» عن غضبهم من تصريحات الإعلامي من خلال فيديوهات ساخرة.

وحقق فيديو لليوتيوبر حمدى الغبري، الشهير بالحاج الضوي، مليون مشاهدة خلال بضع ساعات، حيث طالب بتقديم «أمين» لمحاكمة عاجلة بتهمة إهانة أهالي الصعيد.