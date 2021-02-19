مشيرة خطاب: محاربة زواج الأطفال أحد حلول الزيادة السكانية

قالت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، إن أبسط حل للزيادة السكانية هو أن يشعر المواطن أن الفقر لا يتمثل في قلة الدخل المادي، ولكن في تدني جودة الخدمات، مشددة على أن الدولة المصرية تبذل جهودا جبارة للتعامل وتدشن الكثير من المشروعات العملاقة، لكن الزيادة السكانية لن تجعل المواطن يشعر بأن حياته أصبحت أفضل.

وأضافت «خطاب» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجب تطبيق القانون، إذ ينص قانون الطفل على مسؤولية الوالدين في تعليم أطفالهما، وأن الطفل المحروم من التعليم معرض للخطر، وأن ولي الأمر الذي يحرم طفله من التعليم يُساءل.

وتابعت: «عندما نتحدث عن الزيادة السكانية يجب أن ننظر إلى أحوال عمالة الأطفال، إذ لا يذهبون إلى المدارس ولا يحصلون على حظهم من التعليم، وبعض الأسر تنجب الكثير من الأبناء عشان تبعت الولاد يشتغلوا، وبالتالي يتحول الطفل إلى مصدر دخل للأسرة، وهو ما يفيد الأب والأم على المدى القصير».

وأردفت: «على المدى الطويل يكون الطفل والأسرة أسوأ حالا، حالتهم الصحية تتدهور وتزيد معدلات الأمية، إذ تبلغ في مصر 26%، وثلث النساء أميات، وهذا الأمر لا يصح في دولة عريقة بمصر».

وأكدت: «هذا الموضوع مسألة حياة أو موت، ولا بد من تطبيق القانون ومحاربة عمالة الأطفال ومنع هذا الأمر تماما والتأكد من أن كل طفل له مكان في مدرسة، وأن يحصل كل طفل وطفلة على حظه من التعليم، ويجب مضاعفة عقوبة زواج القاصرات، ولا بد من تجريم زواج الأطفال».