كهربا مُتهم بالعنصرية في الصحافة السودانية

ذكرت تقارير صحفية سودانية، أن نادي المريخ السوداني قرر تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي «كاف»، ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بتهمة توجيه إساءات عنصرية ضد مدافع الفريق عبد الرحمن إسحق «كرنقو»، خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء الماضي بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة كفر ووتر السودانية، أن مجلس إدارة نادي المريخ وجه رئيس بعثته الصادق مادبو بزيارة مقر الكاف لتقديم الشكوى والاستدلال بتسجيل المباراة.

وأشارت الصحيفة السودانية، إلى أن عدد من لاعبي على رأسهم عمرو السولية استنكروا تصرف كهربا، مشددا أن «كهربا» تعمد تغطية فمه ليخفي الإساءات العنصرية التي وجهها لمدافع الفريق السوداني.

وكانت مباراة المريخ مع النادي الأهلي، قد شهدت مشادة بين كهربا وزميله السولية بسبب تشاجر الأول مع أحد لاعبي المريخ ووجه له بعض الكلمات، وحرص السولية على التدخل من أجل إبعاد كهربا ومنعه من التشابك مع لاعب الفريق السوداني، ليتدخل جهاز الكرة بعد المباراة من أجل الحديث مع كهربا على ضرورة عدم تكرار ما حدث أمس.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقي ، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وأحرز أهداف المباراة كلا من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 57 وأضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يتختتم ثلاثية النادي الأهلي اللاعب والتر بواليا في الدقيقة 71.

ويلتقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، ظهر الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه أمام المريخ والتي تضم بجوارهما سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي، حيث احتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن سيمبا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بعد فوز الفريق التنزاني على فيتا كلوب في عقر داره بهدف نظيف.