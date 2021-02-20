رسوم وعقوبة عدم تسجيل شقتك في الشهر العقاري

أجريت بعض التعديلات على قانون الشهر العقاري والذي سيتم تطبيقه من يوم 4 مارس المقبل مع شروط وضوابط جديدة فمنذ هذا التاريخ لن يتم الاعتراف بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد بالشهر العقارى، طبقا لتلك التعديلات الجديدة.

وفي ظل المعاملات والأملاك يهتم الناس بتفاصيل قانون الشهر العقاري الجديد وهو ما سنعرض تفاصيله في السطور التالية خاصة بالنسبة لعقوبة عدم التسجيل ورسوم التسجيل.

عقوبة عدم التسجيل

إذا لم يسجل الشخص الشقة الخاصة به في الشهر العقاري، فإن شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية لن تتعامل معه أو تنقل له المرافق وتقدم له الخدمات، كما لن يتم اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

المستندات المطلوبة لتسجيل العقار

يجب تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار.

إحضار شهادة من مجلس المدينة تؤكد أن العقار ليس به مخالفات بناء.

تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.

رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الأبتدائية.

تقديم "شهر إرث" للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.

رسوم التسجيل الوحدة السكنية لعام 2021

الوحدة السكنية على مساحة 100 متر، تقدر بـ 500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.

أما الوحدة السكنية على مساحة 200 متر فإن رسوم التسجيل بها تصل لقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها.

وتقدر رسوم التسجيل الوحدة السكنية على 300 متر بقيمة مالية تصل إلى 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها.

أما الوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر فإن رسومها تصل إلى 2000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها.