بداية من 4 مارس.. اعرف هتدفع كام لتسجيل شقتك في الشهر العقاري

تنشر «الوطن» تكاليف تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري، بالتزامن مع بدء العمل بقانون الشهر العقاري الجديد الذي سوف يبدأ في 4 مارس المقبل.

2.5% من إجمالي تكلفة الثمن الموجود في طلب الشهر أو طلب البيع الرضائي وهو المكتوب في عقد البيع ويتم سدادها في مصلحة الضرائب العامة، ولابد من إحضار نموذج 8 مكرر من الضرائب العامة أثناء التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري أو تسديد 2.5% في مصلحة الشهر العقاري أثناء التقدم بطلب التسجيل.

اعرف التكلفة

من سم إلى 100 متر يسدد 648 جنيها تشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.

من 101 متر لحد 200 متر يسدد 1048 جنيها تشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.

من 201 إلى 300 1648 جنيه تشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.

من 301 فيما فوق تشمل 2040 حنيه وهو الحد الأقصى وتشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.

مع العلم أن من الممكن أن ترتفع التكلفة في حالة تعدد بند المحاكم، ويتم ضرب عدد البائعين في عدد المشترين، وتقسم لشرائح تصل لـ 40 جنيها كحد أقصى للشريحة للشخص الواحد.

مكلفة من الضرائب

مكلفة من الضرائب العقارية تصل إلى 20 جنيها، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي سارية، وعقد بيع ابتدائي صادر له حكم صحة ونفاذ ثم التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري لبدء إجراءات التسجيل.

تطبيق القانون الجديد

وأكدت مصادر مسؤولة بالشهر العقاري لـ«الوطن»، أن الحكومة لن تعترف بالعقود غير المسجلة في الشهر العقاري لإدخال المرافق للوحدات السكنية أو إصدار تراخيص لترميم المباني أو الأدوار المرتفعة أو إصدار تراخيص البناء للأراضي وفقًا لقانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري الذي سوف يطبق في 4 مارس 2021م.