خروجة انتهت بحادث مأساوي.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب سيارة بالفيوم

اشتكى له أبناؤه الثلاثة من ضيقهم بسبب مكوثهم في المنزل وعدم خروجهم منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى عدم ذهابهم إلى الحضانة، واستجاب أخيرًا بعد إلحاح شديد منهم لأن يقوم باصطحابهم في نزهة بالإسكندرية ليستمتعوا بمشاهدة البحر وتناول وجبة أسماك في أحد المطاعم، لكن انتهت فرحتهم بـ «خروجة» بحادث مأساوي بعدما انقلبت السيارة بهم خلال رحلة العودة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بإصابة أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبينّ أنّ سيارة ملاكي انقلبت بسبب انفجار إطار السيارة وعدم تمكن قائدها من السيطرة عليها واختلت عجلة القيادة بيده، فانقلبت السيارة على الطريق الإقليمي قبل نزلة طريق الفيوم بخمسة كيلومترات.

وتبينّ أنّ المصابين هم أحمد طه الليثي (35 عامًا)، وزوجته هبة حمدي الليثي (31 عامًا)، وأبناؤهم آدم أحمد طه الليثي (7 أعوام)، وعبد الرحمن أحمد طه الليثي (6 أعوام)، وفيروز أحمد طه الليثي (4 أعوام)، وجميعهم أُصيبوا بإصابات متفرقة تنوعت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام تمهيدًا لعمل الفحوصات الطبية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال أحمد طه الليثي، أنّه كان في رحلة برفقة أسرته للنزهة بعدما ضاقوا من الجلوس في منزلهم بسبب التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.