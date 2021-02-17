موجة صقيع تضرب الفيوم.. الحرارة 4 درجات والمحافظة ترفع درجة التأهب

ضربت موجة من البرودة الشديدة وصلت إلى حد الصقيع، محافظة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، حيث سجلت المحافظة درجة حرارة 4 درجات فقط لأول مرة منذ فترة طويلة.

كما شهدت المحافظة حركة نشيطة للرياح الشديدة حيث هرب الجميع من الشوارع إلى منازلهم للهروب من البرد بوسائل التدفئة المختلفة، بدلًا من التعرض لنزلات البرد جراء البرودة الشديدة.

وأغلقت المحال التجارية بالمحافظة، أبوابها في ساعة مبكرة، تجنبًا لسوء حالة الطقس، وهروبًا من حالة الصقيع التي ضربت المحافظة، خصوصًا بعد خلو الشارع من المارة، وعدم إقبال أي من المواطنين على الشراء، حيث اعتمد الجميع على الجلوس في المنزل وطلب "الديلفري"، فيما كان "العدس" و"المحشي" هما سيدا الموقف.

وتلبدت السماء بالغيوم الرمادية الكثيفة، والتي تُنذر بتساقط غزير للأمطار، فيما استعدت المحافظة لمواجهة موجة الطقس السئ، ورفعت درجة الاستعداد للقصوى، وشكلّت غرفة عمليات لمتابعة تداعيات الطقس السئ.

وأمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمتابعة جاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاص بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، ومراجعة أعمدة الكهرباء والإنارة على الطرق الرئيسية والفرعية، ومدى جاهزيتهم لمواجهة أي طوارئ في حالة الطقس.

ووجه محافظ الفيوم، الأجهزة المعنية بالمحافظة بضرورة رفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المديريات، ومراكز المدن، والأحياء، والقرى، وسرعة التعامل مع أي طوارئ نتيجة الطقس السئ، مُشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتعامل مع أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية.

في سياق متصل، خفضت مديرية الري من مناسيب الترع والأبحر، وقامت بأعمال تطهير لمخرات السيول للتصدي للأمطار في حالة هطولها بغزارة ومنع تراكمها، بالإضافة إلى توفير سيارات كسح المياه وتمركزها لكسح مياه الأمطار أولًا بأول منعًا لحدوث أزمات مرورية أو غرق للشوارع بسبب تراكم المياه.