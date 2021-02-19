«رصاصة وطعنة سكين».. تفاصيل مقتل عامل بالأقصر على يد شريكه

كشف قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، غموض العثور على جثة عامل بجانب طريق ترابي في مركز القرنة بالأقصر، وتبين أن المجني عليه لقى مصرعه بطعنة سكين وعيار ناري، انتقاما منه بسبب علاقة شراكة بينهم ورفض المجني عليه رد الأموال التي حصل عليها من القاتل.

بداية البلاغ

ذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز القرنة بأمن الأقصر، العثور على جثة عامل 38 سنة، له معلومات جنائية بجانب طريق ترابي وسط الزراعات دائرة المركز وبجواره سيارته الملاكي، توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل 45 سنة ونجل شقيقته عامل 26 سنة، مقيمان نفس دائرة المركز.

علاقة شراكة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا وقررا بأنه نظرا لوجود علاقة شراكة بين المجني عليه والمتهم الأول واتفاقهما على شراء قطعة أرض على أن يقوما ببيعها عقب ذلك، ومناصفة ربح البيع وكتابة العقد باسم المجني عليه وقيام المتهم الأول بدفع ثمنها بالكامل، نظرًا لعدم تمكنهما من بيعها أو التصرف فيها وحال مطالبة المتهم الأول للمجني عليه بقيمة المبلغ المالي المدفوع أو تحرير إيصالات أمانة، لضمان حقه قام المجني عليه بمماطلته والتهرب منه أكثر من مرة على إثر ذلك عقد المتهم العزم على التخلص من المجني عليه وفي سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع المتهم الثاني.

استدراج وقتل

وأوضحت التحريات أنه يوم الواقعة قام المتهم باستدراج المجني عليه بسيارة الأخير إلى محل الواقعة على أن يقوم المتهم الثاني بانتظاره بالقرب من مكان الواقعة بدراجة نارية، حتى يتمكن من الهرب، عقب تنفيذ جريمته وحال وصولهما طلب من المجني عليه التوقيع على إيصال أمانة كان بحوزته، إلا أنه رفض ذلك، فحدثت مشادة كلامية بينهما، فأطلق عيار ناري تجاهه من طبنجة كانت بحوزته وتعدى عليه بسلاح أبيض «سكين»، واستولى على هاتفه المحمول ولاذ بالهرب، بمساعدة المتهم الثاني، تم بإرشاد المتهمان ضبط السلاح المستخدم «طبنجة»، وتخليصهما من السلاح الأبيض والهاتف المستولى عليه بإلقائهما فـي أحد المصارف المائية.