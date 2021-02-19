تستعد لتمثيل مدرسة المشاغبين.. عادل إمام كلمة السر في شهرة آسيا الصينية

قالت اليوتيوبر الصينية، تشاو نان، المعروفة عربيا باسم «آسيا»، التي اشتهرت بتقليد الفنان عادل إمام، إنها درست اللغة العربية في المرحلة الجامعية، وحاليا تعمل في مجال الإعلانات، وبداية قصتها مع الفنان عادل إمام، أن صديقا فلسطينيا لها، كان يشاهد المسرحية ولا يتوقف عن الضحك، وسألته عما يضحك، فشرح لها الفيديو وأسلوب عادل إمام.

توجيه الشكر للجماهير العربية

وأضافت «آسيا» في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة «cbc» الفضائية، الجمعة: «عادل إمام يجعلنا نشعر بالسعادة والفرحة بتعبيرات بسيطة، ولم أتوقع الترحيب الذي لاقاه الفيديو من الجمهور، وأنا سعيدة بذلك، وأريد أن أشكركم».

ماذا تشاهد حاليا؟

وكشفت اليوتيوبر الصينية، أنها حاليا تشاهد مسرحية مدرسة المشاغبين، ولكن ليس لديها وقتا كافيا لمتابعة أعمال أخرى في الدول العربية، مطالبة الجمهور بأن يرشحوا لها مقاطع كوميدية لتقديمها عبر قناتها على موقع «يوتيوب».

كيف علمت بانتشار الفيديوهات

ولفتت إلى أنها علمت برد الفعل على مقطع الفيديو من بعض أصدقائها العرب، الذين قالوا لها إنهم وجدوا بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق التراسل الفوري «واتساب».

الجدير بالذكر أن مقطع فيديو لشابة صينية تدعى تشاو نان، تظهر فيه وهي تقلد الفنان عادل إمام في مسرحية «شاهد ماشفش حاجة»، حقق انتشارا واسعا خلال الأيام الماضية، وتم تداوله بشكل كبير في الدول العربية.

وحظيت الفتاة التي أطلقت على نفسها اسم «آسيا» ليكون قريبا من الجماهير العربية، بمتابعة واسعة من هذه الجماهير، وظهرت في العديد من وسائل الإعلام، حيث أكدت حبها للفنان الكبير عادل إمام وأنها تسعى لمشاهدة جميع الأعمال التي قدمها خلال الفترة المقبلة، لأنها تشعر بسعادة كبيرة عند مشاهدة أعماله الفنية.