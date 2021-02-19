كاف يرهن عقوبة كهربا بتقرير الحكم

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على التقارير التي خرجت من قبل الإعلام السوداني وأكدت أن المريخ سيقدم شكوى للكاف، بسبب إطلاق محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الأهلي لفظ عنصري ضد لاعبهم خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال الغاني ثاديوس سوري، نائب رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»: «في حال أخطأ يجب معاقبته بكل تأكيد، وهناك قواعد لذلك في حال ثبت ذلك في تقرير مراقب المباراة والحكم وبعدها يتم إبلاغ مجلس التأديب بالكاف من أجل العقوبات».

وتابع: «إذ لم يتم تسجيل هذا الأمر من قبل مراقب المباراة أو الحكم فلن يكون هناك أي عقوبات على اللاعب».

وكانت تقارير صحفية سودانية كشفت بأن كهربا أطلق لفظ عنصري تجاه لاعب المريخ السوداني وقرر على أثر هذا الأمر تقديم المريخ شكوى للكاف لمعاقبة كهربا حسبما ذكرت التقارير.

وكشف علي أبشر نائب رئيس نادي المريخ السوداني حقيقة الأمر، حيث أكد في تصريحات خاصة للوطن سبورت أنه لم يطلق كهربا لفظ عنصري ضد لاعب الفريق، لافتا بأن لا يوجد أزمة في الأمر ولا شكوى نهائيا ضد اللاعب.

وكان كهربا أثار أزمة خلال مباراة المريخ السوداني ولكن لم يتبين بصورة واضحة ما فعله خاصة وأن عمرو السولية تدخل من أجل تهدئة الأجواء ومنع الأزمة من التفاقم خاصة وأن كهربا يفتعل الأزمات في المباريات ومن بينها أزمة مباراة السوبر المصري وكذلك أزمة مع محمد فضل عضو مجلس اللجنة الخماسية السابق خلال تتويج الأهلي بدرع بطولة الدوري المصر