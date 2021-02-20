وزارة البترول تشارك في البحث عن ضحايا لانش بورسعيد بوحدة غطس عن بعد

أصدر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، تعليماته لشركات البترول العاملة بنطاق محافظة بورسعيد، بقيامهم بتوفير كل الإمكانيات المتاحة، بينها وحدة غطس يتم التحكم بها، في عملية البحث عن جثامين ضحايا لانش بورسعيد الذي غرق منذ ثلاث أيام وأسفر عن مصرع خمسة أشخاص «ضحايا لقمة العيش» فى بورسعيد خلال موجة الطقس السىء التى تشهدها البلاد حاليا، وذلك خلال نقل اللانش لطرد قطع غيار تابعة لتوكيل ملاحى إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط خارج المياه الإقليمية لبورسعيد.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدينة أن عملية البحث عن جثامين الضحايا تتم بمشاركة هيئة قناة السويس، مؤكدا أنه تم على الفور استدعاء فرق الإنقاذ الخاصة بشركات البترول بتفيذ التعليمات الصادرة.

وأعلن المصدر أن مركب أحمد فاضل، انتقل إلى موقع الحادث الذى حددته هيئة قناة السويس وقت تلقيها إشارة الاستغاثة من السفينة التى كانت مع اللانش، ويجرى تنزيل وحدة غطس يتم التحكم بها عن بعد، حيث يصعب تنزيل غطاسين فى هذه الأجواء.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أصدر قرارا بخروج أحد قاطرات الهيئة وفرقتي إنقاذ، للبحث عن جثامين ضحايا «لانش بورسعيد».

وأكد مصدر مسؤول بميناء بورسعيد، أنه يجرى البحث عن جثامين ضحايا اللانش لليوم الثالث على التوالى، وأوضح أنه سيتم إنزال غطاسين بعد هدوء النوة التى تمر بالبلاد حيث إن البحر غير مستقر لنزول الغطاسين، مشيرا إلى أن الواقعة تمت على بعد 30 ميلا بحريا من الشاطئ.

وأكد أن أعمال البحث تتم من قبل جهات متخصصة وبدأت أول أمس فور الحادث، وأوضح أن الجهات المختصة على تواصل مع أهالى الضحايا وطمأنتهم بالبحث عن الجثمامين وإنتشالها لتهدأ قلوبهم.

وقدم المصدر التعازى فى الضحايا، مؤكدا أنهم شهداء لقمة العيش، ودعى الله أن يلهم أهلهم الصبر.