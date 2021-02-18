غرق 5 أشخاص وانهيار عقارات.. حصيلة موجة الطقس السيئ خلال 24 ساعة

موجة من الطقس السيئ تمر بها البلاد، تسببت في عدد من الحوادث، بسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة؛ إذ انخفضت الحرارة وشهدت البلاد موجة من الرياح الشديدة، وسقطت الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وتسبب الطقس السيئ في حدوث عددا من الحوادث التي نرصدها لكم كما يلي:

سقوط أكثر من 21 عمود إنارة

تسبب الطقس السيئ في سقوط 4 أعمدة إنارة في الجيزة، و4 أخرى بدائرة كل من حي غرب المنصورة، ومركز المنصورة، نتيجة للرياح الشديدة التي ضربت البلاد، كما شهدت الإسكندرية سقوط عامود إنارة، والأسوار الخشبية لعدد من الشواطئ، بسبب شدة الرياح والعواصف التي بلغت سرعتها 50 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، فيما تراوح ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 4.5 إلى 5 أمتار في طريق كورنيش المحافظة، وتحديدا منطقة ميامي.

كما شهدت القليوبية سقوط 9 أعمدة إنارة، ولافتات إعلانية دون أي إصابات بشرية، كما شهدت مدينة الخانكة سقوط عمود آخرا أمام مستشفى الأمراض النفسية بمدينة الخانكة، وفي البحيرة نفقت 3 رؤوس ماشية، بعد صعقها كهربيا، لسقوط أعمدة في محافظتي البحيرة والقليوبية دون إصابات أو خسائر في الأراوح أو الممتلكات، كما شهدت كفر الشيخ سقط عمود إنارة بدون أي اصابات.

سقوط إشارتي مرور و9 شجرات

وشهدت بعض المناطق سقوط إشارات مرور وشجر، بسبب الرياح؛ إذ شهد تقاطع شارعي قناة السويس وبورسعيد سقوط إشار مرور، ومنطقة الشاطبي بحي وسط الإسكندرية، سقوط إشارة مرور دون حدوث إصابات أو خسائر بالسيارات.

كما شهدت محافظة الجيزة سقوط 6 شجرات، وكفر الشيخ 3 على طريقين مختلفين، وجرى رفع آثارها، من قبل قوات الشرطة والنجدة.

سقوط عقارات بسبب الطقس السيئ

وانهارت مئذنة مسجد تحت الإنشاء، يصل ارتفاعها إلى حوالي 45 مترا، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وطال جزء منها أحد المنازل المجاورة، ما تسبب في انهيار أجزاء من العقار المأهول بالسكان في قرية «كفر قنصوة»، بدائرة مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

ووقع انهيار عدة عقارات بمناطق متفرقة بالإسكندرية، ففي منطقة سيدي بشر بحري شرق المدينة، تسببت الرياح الشديدة التي ضربت المدينة في سقوط سقف صاج بشارع مسجد الفقي، دون حدوث إصابات.

وسقطت أجزاء من 3 عقارات بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية بحي وسط الإسكندرية، بسبب الأمطار وسوء الطقس، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وشهدت دائرة حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سقوط حائط عقار بالطابق السابع على إحدى الشرفات بذات العقار، دون خسائر بشرية.

غرقي في بورسعيد بسبب الطقس السيئ

ولقى 5 أشخاص مصرعهم في غرق لانش في أثناء تقديمه طرود من أحد التوكيلات الملاحية لإحدى السفن الراسية في غاطس البحر المتوسط أمام مدينة بورسعيد، وانتشلت جثة أحد البحارة، ويجري رجال الإنقاد البحث عن الـ4 الآخرين.

انهيار 4 عقارات وسقوط 7 لوحات إعلانية

أزمات كبرى خلفتها نوة الشمس الصغرى، في أول يومين لها، على محافظة الإسكندرية، والتي أسفرت عن انهيار 4 عقارات، وسقوط 7 لوحات إعلانية كبرى، وعمودين نور، إلا أن جميعها لم تخلف وراءها أي إصابات.