12 تنبيها من التعليم الأزهري خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

حددت منطقة أزهر قنا، مجموعة من التنبيهات لجميع شيوخ المعاهد الأزهرية والمعلمين والطلاب، في حالة هطول الأمطار أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وجاءت التنبيهات كالتالي :

1- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.

3- مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبوطات المكشوفة.

4- التأكد من نظافة أسطح المعاهد، وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد خشبية عليها وتسليك مسالك المطر.

5- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج اللجان وقت سقوط الأمطار

6- عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار، حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

7- عدم العبث بمياه المطر خوفا من وجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبلوعات مفتوحة.

8- عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة أثناء الصواعق الرعدية.

9- عدم الإمساك بأجسام معدنية موصلة للكهرباء مثل المظلات المعدنية وأعمدة الإنارة.

10- الابتعاد عن الأبواب والنوافذ الزجاجية المفتوحة والأبواب المعدنية.

11- عدم الاحتماء بالأشجار الطويلة.

12- الابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري السيول.

كانت وزارة التربية والتعليم والمسئولون عن التعليم الأزهري، حددوا مواعيد امتحانات الترم الأول للفصل الدراسي الحالي على أن تبدأ في 27 فبراير الجاري وتنتهي في 11 مارس المقبل، على أن يبد عقبها الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وتأتي تلك التنبيهات مع حالة عدم الاستقرار في الجو خلال تلك الأيام.