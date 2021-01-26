جابر عصفور: يجب إدراج التعليم الأزهري تحت هيئة مدنية

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن العقلية المتواجدة في التعليم المدني تختلف تمامًا عن العقلية المتواجدة في التعليم الأزهري، فإذا ذهبنا لجامعة القاهرة سنجد أن هناك عقلية معينة، بينما إذا ذهبنا لجامعة الأزهر الشريف سنجد أن هناك عقليات مختلفة، «مفيش عقليات متماثلة، معندناش للأسف تواصل».

لا نجد أي ازدواجية في التعليم بالدول المتقدمة

وأضاف «عصفور»، خلال حواره في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أنه لا يريد استخدام قوانين ضابطة عند حديثه عن هذا الأمر، كونه ملفا حساسا، ولكن إذا نظرنا في أي دولة من دول العالم المتقدم، لن نجد مثل هذه الازدواجية في التعليم، حيث إن التعليم يجب أن يكون مدنيا.

التعليم في جامعة الأزهر ليس مدنيا

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن التعليم في جامعة الأزهر ليس مدني «التعليم المدني اللي هو زي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وباقي الجامعات المعروفة دي، بس جامعة الأزهر مش تعليم مدني، ومرادف كلمة مدني علماني، أي تفصل بين الدين والدولة، وتفصل بين الدنيا عن الآخرة، أن تدرس للطلاب علوم العصر وأفكار العصر».

تدريس العقائد يجب أن يكون تحت هيئة مدنية

وتابع: «مش تعمل دروس في العقائد والشرائع»، فرد عليه عمرو أديب: «إيه المانع في تدريس العقائد والشرائع يعني»، لكن رد عليه قائلًا: «مفيش مانع من تدريسها على الإطلاق، لكن أدرسها تحت هيئة مدنية، أنا عارف إن الأزهر هيهيجوا عليا بسبب الموضوع ده».