كارداشيان تطلب الطلاق رسميا من ويست.. سيكلف مبالغ ضخمة

قال موقع «تي.إم.زد» لأخبار المشاهير ومجلة «فارايتي»، إن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب «كاني ويست» بعد قرابة 7 سنوات من الزواج، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكد كاتب محكمة في لوس أنجلوس العليا، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، أن «كارداشيان» قدمت دعوى طلاق من «ويست».

ونقل الموقع عن مصادر لم يحددها، أن الانفصال يجري بشكل ودي، وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الـ4، فيما ذكرت «فارايتي» عن مصدر قضائي قوله إن كارداشيان قدمت أوراق الطلاق، أمس الجمعة.

وبدأ الزوجان البارزان، المواعدة في عام 2012، ورزقا بطفلهما الأول في عام 2013، وتزوجا في مايو 2014 في حفل فخم في قلعة بفلورنسا، ولديهما معا 4 أطفال، ابنتهم نورث «7 سنوات»، وابنهم ساينت «5 سنوات»، وابنتهم شيكاجو «3 سنوات»، وطفلهم سالم «عام ونصف».

من جانبه، أوضح مصدر لموقع «بيج 6»، أن علاقة الزوجين انتهت، وتجرى حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما بعد عيش حياة منفصلة خلال العام الماضي، حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في «وايومينج»، والتي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار.

ويتوقع أن يكلف الطلاق مبالغ ضخمة من التسويات وتقاسم الثروات، خاصة بالنظر إلى ثروة كل منهما.

ودعم الزوجان بعضهما البعض خلال الأوقات الصعبة، بما في ذلك تعرض كارداشيان للسرقة تحت تهديد السلاح في العاصمة الفرنسية «باريس» في عام 2016.

وأشارت التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.

أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، كما أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية على موقع «إنستجرام»، حيث يكلف المنشور الدعائي الواحد منها 1.2 مليون دولار.