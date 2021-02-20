آلية تخصيص أراضي مدينة «العلمين» الجديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، 8 قطع أراضي بنظام المشاركة داخل مدينة العلمين الجديدة، وذلك حتي يوم الإثنين الموافق 15 فبراير، وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وجرى طرح قطع الأراضي لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، من المتوقع أن توفر عددًا كبيرًا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث تتراوح مساحات قطع الأراضي المطروحة بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالية نحو 270 فداناً.

وعلى المستثمر الراغب في الحصول على قطعة أرض التقدم بعدد من المستندات، تشمل: (قطعة الأرض محل الشراء - السجل التجاري - صحيفة الاستثمار - عناوين المراسلات - سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر - سابقة الأعمال - الملاءة المالية والمركز المالي - قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مباني من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45% إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).

وتتمثل إجراءات قبول طلب التخصيص، بأن يتمّ التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أنَّ يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشروعاته السابقة.

وسيتمّ تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التي قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتمّ التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.

أما عن آلية التخصيص، فسيتمّ المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي: لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلى مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية.

وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلي لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفي حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10% من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفي حال عدم السداد يتمّ الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.