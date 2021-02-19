وزير الإسكان يتابع الرسومات والجدول الزمني لتنفيذ مشروع جبال سيناء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، لمتابعة موقف إعداد الرسومات التنفيذية، والجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن مشروع «جبال سيناء.. موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين»، بحضور استشاري المشروع، وقيادات الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة البدء في تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها ضمن مشروع «جبال سيناء.. موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين»، حيث كلف الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، بتنفيذ المشروع، مؤكدا أن موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، هو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى به، وهذا المشروع هو محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصدا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو المكاتب الاستشارية، موقف إعداد الرسومات التنفيذية للمشروعات المقرر تنفيذها ضمن مشروع «جبال سيناء.. موقع التجلي الأعظم»، وتم مناقشة تفاصيل تلك المشروعات، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من الرسومات، وتسليمها للجهاز المركزي للتعمير للبدء في التنفيذ على الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة سانت كاترين تقع في جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذي كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذي يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.