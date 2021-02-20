التلفزيون المصري يحتفي باعتماد منتدى شباب العالم منصة دولية «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيا بعنوان «أضاء الدنيا بأفكار الشباب.. اعتماد منتدى شباب العالم منصة دولية».

رؤية ثاقبة للقيادة السياسية

وجاء في التقرير، أن دعوة شباب العالم إلى مصر كانت رؤية ثاقبة استوعبتها وآمنت بها القيادة السياسية وصدقت على هذا الحلم فتدفت بأروع ما يكون، وجاء الشباب والمسؤلين من مختلف دول العالم يشاركون شبهة بناء حلمهم في عالم آمن طموح يسعي للمستقبل لا يميز به بين إنسان وآخر باللون أو الجنس أو اللغة.

أصدائه يسمعها العالم

وأضاف التقرير، أنه منذ ذلك الوقت بدأ العالم ينصت وينتبه لهذه التجرية التي جذبت آلاف الشباب للحديث عن طموحاتهم وأحلامهم ورؤيتهم للمستقبل، منتدي شباب العالم لا يزال طاقته الإيجابية وأصدائه يسمعها العالم وينظر لها بكل تقدير واحترام، وهو ما حدي بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة لاعتماد النسخ الثلاث من منتدي شباب العالم كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

قضايا الشباب أولوية على أجندة الأمم المتحدة

وتابع التقرير، أن مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمد إدريس قال إن قضايا الشباب تحظي بأولوية بالغة حاليا على أجندة الأمم المتحدة، وأن تضمين قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الإشارة الخاصة لمنتدي شباب العالم يعكس الجهود المصرية المبذولة خلال السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب ويأتي تقديرا لإسهامات النسخ الثلاث من المنتدي في مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشار التقرير، إلى أن بعثات الدول الأفريقية دعمت البعثة المصرية من تضمين القرار تلك الإشارة الخاصة لمنتدي شباب العالم، وهذا الأمر سيساهم في الترويج لنتائج المنتدي وترسيخ وضعه على الخريطة الدولية في توقيت يشهد التحضير لعقد المنتدي السنوي للشباب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.