«نواب بني سويف» ينتفضون ضد تامر أمين.. طلبات إحاطة وإشادات بالقرارات

عاصفة من الاستياء سيطرت على أهالي محافظة بني سويف، عقب تصريحات الإعلامي تامر أمين ببرنامج «أخر النهار» الُمذاع عبر فضائية «النهار»، رغم اعتذاره عنها، والتي اعتبرها أهالي المحافظة إساءة كبيرة وتطاول في حق مصر كلها وليس الصعيد فقط، أعقبها إعلان عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة استيائهم وتقدمهم بطلبات إحاطة.

تصريحات تامر أمين، أثارت موجة من الغضب قبل أن يعتذر عنها، ودفعت عددًا من نواب محافظة بني سويف إلى التقدم بطلبات إحاطة، ردًا على ما صدر منه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية رد فعل النواب خاصة بعد تقدم عدد منهم بطلبات إحاطة مطالبين بالتحقيق مع تامر أمين، وآخرين يشيدون بالقرارات التي اتخذت بعد وقف برنامجه وإحالته للتحقيق.

إشادات بقرارات وقف تامر أمين وإحالته للتحقيق

وأشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، بالقرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامي تامر أمين، بعد تصريحاته المسيئة عن الصعايدة، مشيرًا إلى أن المجلس قرر وقف برنامج تامر أمين لحين التحقيق معه والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.

وأشاد محسن في بيان له، بتأكيد الأعلى للإعلام على الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة، مطالبا بضرورة توقيع الجزاء على تامر أمين حتى يكون عبرة لمن يتطاول على أهالي الصعيد أو غيرهم من فئات الشعب المصري، حيث نص الدستور على احترام جميع المواطنين وعدم المساس بكرامتهم.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن ثقته في المجلس الأعلى للإعلام، وكافة مؤسسات الدولة في تطبيق القانون والدستور والحفاظ على كرامة المصريين، مثمنا استجابة المجلس السريعة لمطالب النواب بشأن التحقيق مع تامر أمين ومحاسبته على التصريحات المسيئة، التي أثارت غضب أهالي الصعيد والريف وكذلك النواب بصفتهم ممثلين عن الشعب.

وشدد محسن، على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الهيئات الإعلامية الثلاثة (المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة) على المحتوى المقدم عبر وسائل الإعلام المختلفة لضبط المشهد ومحاسبة المتجاوزين وإحالتهم للتحقيق، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط تطوير الإعلام المصري.

الصعيد قلب مصر ولا يقبل له الإهانة

وأعربت الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، عن بالغ استياءها من تصريحات الاعلامي تامر امين، والذي وصف خلاله سيدات الصعيد بالخادمات، والذي أغضب قطاع كبير جدًا من أبناء الدولة لأن الصعيد هو قلب مصر ولا يقبل له الإهانة، مطالبة امين بضرورة تقديم اعتذار سريع ومرضي للجميع.

وأكد عبدالله مبروك عضو مجلس النواب لـ«الوطن»: «سجلت طلبت إحاطة موجه إلى وزير الإعلام، ضد تصريحات الإعلامي تامر أمين، لاتخاذ موقف حاسم تجاه محاسبته على ما قاله، ويبدو أنه غير مُلم بمعلومات عن الصعيد ومن رجاله ودورهم على مدار التاريخ في جميع مناحي الحياة»، مضيفا: «لابد أن تضمن وزارة الإعلام عدم تكرار ما حدث تجاه اي قضية، اليوم تمت الاساءة إلى الصعيد والفلاحين من إعلامي كبير».

كانت ردة فعل عنيفة واجهت الإعلامي تامر أمين بعدما أخطأ في حق «الصعايدة والفلاحين» والذي تسبب في إيقاف برنامجه بأمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتحويله للتحقيق في أكثر من جهة مسؤولة ليتم محاسبته على التصريح الذي أغضب أهالي الصعيد والريف.

بداية أزمة تامر أمين مع «الصعايدة»

وقال الإعلامي تعليقًا على الزيادة السكانية «في الصعيد فيه نسبة كبيرة جدا بيخلفوا أولاد وبنات مش عشان يصرفوا عليهم ولا عشان يدخلوهم التعليم ويتعلموا ويكبروا ويتوظفوا أو يبقى عندهم فرص عمل.. لا.. ده بيخلفوهم عشان العيال دي هي اللي تصرف على الأب والأم.. وفيه أسر كتير قوي بتخلف الولد وأول ما الولد ده يبقى عنده 5 أو 6 أو 7 سنوات بالكتير، يقوم هوب راميه على ورشة.. ده الولاد.. طب جاني بنت.. هغلب؟.. لا.. هدخلها المدرسة؟.. لا.. أول ما تبقى 8 أو 9 سنوات أشحن تشتغل في البيوت.. وفيه أزمة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى في الخادمات والعاملات في المنزل.. فاشحن فالبنت لا تستمتع بطفولتها وبالبراءة بتاعتها ويطلع عينيها.. وتجري أخر الشهر تحطهم فين في حجر أبوها».

تامر أمين يعتذر: «محدش بيهين نفسه»

وأضاف: «أولًا قبل ما نخش في التفاصيل لا أنا ولا غيري يجرؤ يهين الصعايدة أو أهلنا في الريف والفلاحين، لأني مقتنع إن الصعيد ده شرف مصر وعزة مصر وكرامة مصر وأصل مصر وكل القامات الثقافية والشعرية والحضارية والأدبية والسياسية طلعت من الصعيد والريف، ثانيًا لأن أنا أصلا فلاح من الريف وأبويا أصلا من محافظة ريفية زراعية وبالتالي محدش بيهين نفسه».

«الإعلاميين» تحيل تامر أمين للتحقيق

ووجه النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، لجنة التحقيق بالنقابة، بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع تامر أمين، مقدم البرامج بتليفزيون «النهار»، وتم إبلاغه بموعد التحقيق اليوم السبت الساعة 4 عصرا.

وأصدرت النقابة قرارا في وقت لاحق أمس بإيقاف تامر أمين بسيوني، مقدم البرامج عبر فضائية «النهار»، عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق، وذلك بناءً على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، والذي أكد مخالفة «أمين» لميثاق الشرف ومدونة السلوك.

«الأعلى للإعلام» يحيل تامر أمين للتحقيق

وقررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.

«النهار» تحقق مع تامر أمين

وأعلنت شبكة قنوات «النهار»، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود، الذي جاء في برنامج «آخر النهار» على لسان الإعلامي تامر أمين، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر، وقررت حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة وفتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث.

البرلمان ينتفض ضد تامر أمين.. طلبات إحاطة بالجملة

وأعلن عدد من النواب، تقديمهم طلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإعلام، حول تصريحات «أمين» المسيئة، مؤكدين أن الأمر لن يغلق بمجرد الاعتذار، ولابد من المحاسبة لعدم تكرار مثل هذه التصريحات، خاصة أن مثل هذه الإساءات تقررت من برامج أخرى تنمرت بالسيدات البدينات وغيرها من التجاوزات في حق سيدات مصر والصعيد، هو ما يستوجب المحاسبة وعدم الاكتفاء بالاعتذار.