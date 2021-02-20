بعد قليل.. قرارات عاجلة من «الأعلى للجامعات» بشأن الامتحانات والدراسة

يجتمع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بعد قليل، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات بجامعة حلوان، اجتماعه الدوري، وذلك لمناقشة الاستعدادت النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ومناقشة الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، إنَّه بعد الواحدة ظهرًا، سيصدر المجلس الأعلي للجامعات بيانًا مهمًا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، وآليات وطرق تنفيذها، موضحًا أنَّ الامتحانات قائمة حتى الآن في موعدها المحدد.

وأشار إلى أنَّ رؤساء الجامعات سيطرحون تصوّراتهم واقتراحاتهم بشأن الامتحانات في ظل الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ الاتجاه العام الغالبية يسير إلى أنَّ تنفيذ الامتحانات حضوريًا وفقًا لإمكانيات الكليات وبما يتماشى مع اللوائح المنظمة لعمل الكليات.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي

وتابعت المصادر، أنَّ المجلس سيحدد بعد قليل، الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني في ظل أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنَّ نظام التعليم المتبع سيكون بنفس نظام الفصل الدراسي الأول، التعليم الهجين، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ووضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، منذ قليل، حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية وعمداء كليات الجامعة.

امتحانات التيرم الأول في موعدها

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنَّ الامتحانات ستنطلق بدءا من السبت المقبل بعدد من الكليات، لافتًا إلى أنَّ الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني سيتمّ مناقشتها في اجتماع الأعلى للجامعات اليوم، موضحًا أنَّه سيتمّ وضع جميع التفاصيل المتعلقة به، مؤكّدًا أنَّ امتحانات التيرم الأول في موعدها المحدد بعد انتهاء الإجازة.