«رد الجميل».. سائق ينهي حياة شاب طالبه برد 150 جنيها في الجيزة

من أجل 150 جنيها ارتكبت جريمة والضحية طالب في المرحلة الثانوية، كل ذنبه أنه طلب حقه من شخص أقرضه مبلغا من المال، وبدلا من أن يرده له ويشكره على جميله، طعنه من الخلف وسرق هاتفه ثم ألقى بالجثة في الزراعات.

ألقت أجهزة الأمن، القبض على سائق توكتوك بتهمة قتل طالب ثانوي أزهري وإلقاء جثمانه في الزراعات بأطفيح، وتبين من الفحص إصابة المجني عليه بطعنات في الظهر أودت بحياته، انتقامًا منه بعدما طلب من المتهم رد 150 جنيها اقترضها منه، وسرق السائق الهاتف المحمول من الضحية.

أفادت تحريات المباحث، بأن سائق توكتوك كان يعمل طرف والد المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة وأنه حاليا مقيد الحرية على ذمه قضية مخدرات في قسم حلوان، وعقب استئذان النيابة العامة واستخراجه من محبسه وبمواجهته اعترف بقتله المجني عليه لمطالبته له بـ150 جنيها دين عليه فاصطحبه في التوكتوك إلى منطقة زراعية خالية من المارة وطعنه بطواة وألقى بجثته واستولى على هاتفه المحمول وفر بالتوكتوك.

وعقب ذلك قام ببيع الهاتف المحمول وأخفى التوكتوك طرف صديق له، أمكن ضبطها والملابس الملوثة بالدماء بإرشاده.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.