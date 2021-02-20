تطوير 149 قرية وفتح منافذ تسويقية بمراكز الشباب كوحدات منتجة بأسيوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد؛ لمناقشة المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وبحث آليات التنفيذ، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي ذلك في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة»، ويستهدف 1500 قرية في 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.

واستعرض المحافظ- خلال اللقاء- نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع، والتي يبلغ عددها 149 قرية على أن يبدأ العمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى.

وشدد على سرعة نهو الإجراءات التنسيقية مع كافة الجهات لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد المحافظ، ضرورة مراعاة فتح منافذ تسويقية بمراكز الشباب كوحدات منتجة وتسويق لمنتجات الجمعيات الاهلية والشباب ولتنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بتلك القرى، لافتا إلى أهمية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصري خلال ثلاث سنوات باستثمارات عملاقة، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل.

وأشار إلى أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عام واحد تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن، وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

كما أشاد بجهود القيادة السياسية في المُضي قُدمًا في تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح أن المشروع يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي «ساحل سليم، أبوتيج، أبنوب، صدفا، والفتح».

ولفت إلى أن الجهاز سيتولى تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، وستشهد هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها، تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.